'Flávio não tem chance nenhuma de ser presidente', diz Janaina Paschoal

A vereadora de São Paulo Janaina Paschoal (PP) voltou a criticar publicamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e afirmou que ele “não tem chances de se eleger presidente da República”. A declaração foi feita em uma publicação nas redes sociais, neste sábado (7/2), na qual Janaina sustenta que lideranças partidárias já se afastam da pré-candidatura e que esse movimento não ocorre por acaso.

Na publicação, a vereadora afirma que setores da esquerda acompanham com satisfação a escolha de Flávio como principal nome da direita para a disputa presidencial, anunciada no ano passado, e defende a construção de uma alternativa que, segundo ela, apresente viabilidade eleitoral.

“Essas pessoas sabem onde está e onde estará o poder. Flávio não tem nenhuma chance de se eleger Presidente. Peço, pelo amor de Deus, que acordem. Ainda há tempo de construirmos uma opção de verdade”, escreveu.

Ela ainda diz que Jair Bolsonaro já teve a oportunidade de governar e critica o que classifica como uma lógica de sucessão familiar. “Não escolhemos a monarquia. Acordem, pelo amor de Deus!”, disse. A crítica ao que chama de lógica patriarcal dentro do clã Bolsonaro, sem disposição de transferir protagonismo político a nomes fora do núcleo familiar, é recorrente em suas manifestações públicas.

As divergências entre Janaina e a família Bolsonaro não são recentes. Em outras ocasiões, a vereadora cobrou de Flávio a apresentação de propostas e resultados concretos de sua trajetória política. Segundo ela, o senador precisa se desvincular da imagem do pai e demonstrar qual é sua contribuição própria para o país.

“Lutar pelo pai é diferente de usar a imagem do pai! Quais são seus planos para o Brasil? Que projetos o senhor apresentou na Alerj (Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro)? Quais aprovou? Que pautas o senhor está defendendo no Senado? Não estamos na monarquia!”, escreveu no X.

Janaina também vem criticando o comportamento dos filhos do ex-presidente após a prisão de Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado e inelegível. Em publicações anteriores, afirmou que os filhos adotam uma postura que remete à ideia de monarquia e considerou inadequada a exposição constante de lamentos nas redes sociais. Ela destacou ainda que a prisão de ex-presidentes não é inédita no Brasil e citou os casos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Collor, detido até hoje.

Em outra ocasião, ela rebateu declarações de Flávio sobre uma visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Jair Bolsonaro. O encontro acabou cancelado após Flávio antecipar recados que o pai daria ao governador sobre a corrida presidencial. Nas redes sociais, Janaina classificou a postura do senador como “arrogante”.

As críticas também se estendem a outros integrantes da família. Janaina questionou a pré-candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina, apesar de ele exercer mandato de vereador no Rio de Janeiro, e cobrou que o parlamentar apresente propostas voltadas ao estado onde pretende concorrer. Em outra frente, ela criticou a atuação da família Bolsonaro no impasse envolvendo a definição do candidato do PL ao Senado em Santa Catarina, disputa que envolve a deputada federal Caroline De Toni e Carlos Bolsonaro.