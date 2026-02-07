Assine
ELEIÇÕES 2026

Lula afirma que política "apodreceu"

Durante comemoração dos 46 anos do PT, presidente atacou o alto custo das campanhas eleitorais, defendeu alianças e reforçou necessidade do fim da escala 6x1

Iago Mac Cord - Correio Braziliense
Iago Mac Cord - Correio Braziliense
Repórter
07/02/2026 17:45

Presidente Lula em entrevista à TV Aratu, de Salvador, Bahia
Presidente Lula afirmou que política brasileira se encontra excessivamente "mercantilizada" crédito: Ricardo Stuckert/PR

Neste sábado (7/2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a política brasileira “apodreceu” e se encontra excessivamente “mercantilizada”. A declaração ocorreu durante o encerramento do evento de comemoração dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O discurso de Lula marca o início do projeto de reeleição do presidente, buscando ampliar sua base de apoio, com críticas ao que chamou de “mercado eleitoral”.

“A política apodreceu. Como é que está o mercado eleitoral desse país, você sabe quanto custa um cabo eleitoral, você sabe quanto custa um vereador, você sabe quanto custa o preço de cada candidatura desse país, o que é uma vergonha?”, indagou o presidente.

O chefe do Executivo direcionou críticas ao financiamento de campanha e ao custo da militância paga. Ele questionou o preço atual para manter um “cabo eleitoral” e o valor das candidaturas para vereador, classificando o cenário como uma “vergonha”.

Lula contrastou a situação atual com o início da trajetória do partido, mencionando ter saudade da época em que as candidaturas levantavam fundos vendendo camisetas, enquanto hoje haveria “dinheiro rolando para tudo quanto é lado”.

Visando o pleito de 2026, o presidente convocou seus aliados a se prepararem e indicou a intenção de atrair novos partidos para a base governista. Ele citou nominalmente legendas (PSD, PCdoB e PDT) que já compõem seu arco de apoio e que devem estar articuladas.

Para pavimentar o caminho eleitoral, o governo tem buscado priorizar no Congresso Nacional propostas consideradas de grande apelo popular. Entre as marcas que o PT pretende transformar em bandeiras de campanha estão o fim da escala de trabalho 6x1 e a regulação do trabalho por aplicativo.

A agenda em Salvador foi precedida por um jantar de aproximação com líderes da Câmara dos Deputados. A iniciativa é parte de uma estratégia do Planalto para dar impulso às pautas prioritárias e fortalecer a governabilidade antes do ciclo eleitoral.

eleicoes-2026 lula presidencia pt

