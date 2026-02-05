Lula para Pacheco: "Eu ainda não desisti de você"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ainda não desistiu de ter o senador Rodrigo Pacheco (PSD) como candidato ao governo do estado. Lula afirmou ainda ter convicção de que ganhará as eleições para presidente em Minas Gerais, como ocorreu nas eleições passadas, quando ele disputou o Palácio do Planalto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“E eu quero dizer aqui em alto e bom som, eu ainda não desisti de você, Pacheco. Você sabe que nós vamos ter uma conversa e acho que você pode ser o futuro governador de Minas”, disse Lula em entrevista à jornalista Daniela Lima, do UOL.

O presidente afirmou também que tem uma conversa agendada com o senador, que ainda não decidiu seu rumo na política. “Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso, estou muito crente disso”, assegurou.

Pacheco é o nome preferido do presidente para o governo do estado, mas está em busca de uma legenda para se aventurar na disputa.

Para concorrer, ele terá de mudar de partido, já que o vice-governador Mateus Simões deixou o Novo para se filiar ao PSD e disputar o governo do estado, em uma articulação conduzida pelo deputado estadual Cássio Soares e por Gilberto Kassab, que presidem a legenda em Minas e no Brasil.

Pacheco deve se filiar ao União Brasil após o carnaval. No entanto, ainda não confirmou se vai disputar o governo pela legenda. O martelo deve ser batido após essa conversa com o presidente.

“Nós temos mais dificuldade em alguns estados, menos no outro, ou seja, ainda vamos ter que fazer o jogo por nós”, afirmou. Lula também disse que “conhece a alma mineira”, por isso tem convicção de que sua campanha será vitoriosa no estado, que tem como um dos pré-candidatos à presidência o governador Romeu Zema (Novo).

Lula aproveitou para dar uma alfinetada no chefe do Executivo mineiro, questionando qual foi o investimento feito pelo estado em políticas sociais.