Deputado Delegado Marcelo Freitas de malas prontas para se filiar ao PL

O deputado federal Delegado Marcelo Freitas, ex-presidente do União Brasil em Minas, está de malas prontas para se filiar ao Partido Liberal. Ele discutiu a filiação em reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, nesta semana, em Brasília.

A saída de Marcelo Freitas do União Brasil é uma consequência das negociações da sigla para receber a filiação do senador Rodrigo Pacheco, visando ser candidato ao governo de Minas com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro dessa negociação, o deputado federal Rodrigo de Castro assumirá a presidência do União Brasil em Minas.

Em entrevista ao Estado de Minas, Marcelo Freitas não disse textualmente que já decidiu se filiar ao PL, mas admitiu que a ida para o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro é sua “opção a ser tomada”. Ele também confirmou o encontro com Valdemar Costa Neto.

“Nós estamos avaliando ainda a nossa posição a ser tomada. Nós compreendemos que se o União Brasil e Minas Gerais pretendem ter uma guinada mais à esquerda, a nossa tendência, evidentemente, é seguir um caminho voltado à direita. E nesse sentido o PL, o Partido Liberal, é nossa opção a ser tomada”, afirmou o parlamentar.

Sobre a reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa, Freitas afirmou que conversa girou em torno da “ política de Minas”, sem detalhar o que foi falado sobre a sucessão estadual. Ele preferiu destacar o aspecto regional, da sua área de atuação. “Mostramos a importância do Norte de Minas no cenário estadual e no cenário nacional e o trabalho que nós temos consolidado, especialmente essa região, com base municipalista”, argumentou.