PL avalia que Flávio pode ‘perder ganhando’ a eleição

Partido do bolsonarismo entende que mesmo uma derrota de Flávio para Lula em outubro teria um lado positivo tendo em vista 2030

Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
01/02/2026 02:02

Há no PL um cálculo sobre o valor da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro em 2026, mesmo que ele não ganhe a duríssima disputa contra Lula em outubro. Para o partido do bolsonarismo, esse valor está em um posicionamento privilegiado para 2030.

Ainda que Flávio seja derrotado por Lula — sobretudo se a margem for pequena, de até cinco pontos — a sigla de Valdemar Costa Neto entende que terá conseguido um grande negócio: manter um Bolsonaro como principal nome da oposição, ainda muito jovem e com vistas a uma nova candidatura daqui a quatro anos, quando Flávio terá 49 anos.

Seria um “perder ganhando”, considerando que, em 2030, o principal adversário do bolsonarismo não será Lula e sim algum nome que ele apoie e desponte como sucessor no PT e na esquerda.

A leitura feita pelo PL, naturalmente, é uma barreira às pretensões de nomes como Tarcísio de Freitas, que tentará a reeleição em São Paulo neste ano para se lançar ao Planalto em 2030. O PSD de Gilberto Kassab também pensa nos próximos quatro anos ao reunir nomes jovens como Ratinho Júnior e Eduardo Leite e o experiente Ronaldo Caiado.

