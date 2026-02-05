Assine
Lula responsabiliza Aécio pela radicalização na política: "Maior agressor"

De acordo com o presidente, o ex-governador, ao contestar sua derrota para Dilma em 2014, contribuiu para o clima de polarização das disputas eleitorais

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
05/02/2026 15:18

Montagem Aécio Neves e Lula da Silva Marcelo Camargo/Yasuyoshi Chiba/Agência Brasil/AFP
Montagem Aécio Neves e Lula da Silva Marcelo Camargo/Yasuyoshi Chiba/Agência Brasil/AFP crédito: Montagem Aécio Neves e Lula da Silva Marcelo Camargo/Yasuyoshi Chiba/Agência Brasil/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o ex-governador de Minas Gerais deputado federal Aécio Neves (PSDB) de ser o “maior agressor” contra uma mulher em disputas eleitorais. Lula também disse que o mineiro é o principal responsável pelo acirramento da política brasileira

“A radicalização das eleições começou na disputa do Aécio Neves com a Dilma. O Aécio Neves foi o maior agressor que eu já vi contra uma mulher numa campanha política, aquela de 2014. Você vê que ele, inclusive, criou a radicalização entrando com o processo. A partir dali começou a radicalização na política brasileira”, disse o presidente em entrevista à jornalista Daniela Lima do Uol, em que chegou a trocar o nome de Dilma pelo da ex-deputada Irma Passoni. 


Em 2014, Aécio disputou o segundo turno das eleições contra a presidente Dilma Rousseff, perdendo por uma diferença pequena de votos. Logo após a proclamação do resultado, o PSDB entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um pedido de auditoria especial do resultado da eleição presidencial, em que Dilma obteve 51,64% dos votos válidos e Aécio 48,36%.

Segundo Lula, desde então as eleições nunca mais foram as mesmas e, na avaliação do presidente, não voltarão a ser.  “Não será mais igual a 2002, 2010, não será mais. Ela (as eleições) está mais radicalizada. É como se fosse um campeonato onde só tivesse Corinthians ou Palmeiras. Ou seja, quem é um é um, quem é outro é outro. Ou seja, você tem que ficar descobrindo o que é que não está torcendo para nenhum dos dois”, comparou o presidente.

O deputado foi procurado pela reportagem, por meio de sua assessoria, mas ainda não se manifestou. 

