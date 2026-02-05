Lula responsabiliza Aécio pela radicalização na política: "Maior agressor"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o ex-governador de Minas Gerais deputado federal Aécio Neves (PSDB) de ser o “maior agressor” contra uma mulher em disputas eleitorais. Lula também disse que o mineiro é o principal responsável pelo acirramento da política brasileira







“A radicalização das eleições começou na disputa do Aécio Neves com a Dilma. O Aécio Neves foi o maior agressor que eu já vi contra uma mulher numa campanha política, aquela de 2014. Você vê que ele, inclusive, criou a radicalização entrando com o processo. A partir dali começou a radicalização na política brasileira”, disse o presidente em entrevista à jornalista Daniela Lima do Uol, em que chegou a trocar o nome de Dilma pelo da ex-deputada Irma Passoni.





Em 2014, Aécio disputou o segundo turno das eleições contra a presidente Dilma Rousseff, perdendo por uma diferença pequena de votos. Logo após a proclamação do resultado, o PSDB entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um pedido de auditoria especial do resultado da eleição presidencial, em que Dilma obteve 51,64% dos votos válidos e Aécio 48,36%.

Segundo Lula, desde então as eleições nunca mais foram as mesmas e, na avaliação do presidente, não voltarão a ser. “Não será mais igual a 2002, 2010, não será mais. Ela (as eleições) está mais radicalizada. É como se fosse um campeonato onde só tivesse Corinthians ou Palmeiras. Ou seja, quem é um é um, quem é outro é outro. Ou seja, você tem que ficar descobrindo o que é que não está torcendo para nenhum dos dois”, comparou o presidente.

O deputado foi procurado pela reportagem, por meio de sua assessoria, mas ainda não se manifestou.