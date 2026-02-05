Em Minas, Alexandre Silveira assina investimento de R$ 75 mi na indústria

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta quinta-feira (5/2), e assinou um convênio de R$ 75 milhões para promover medidas de eficiência energética voltadas a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) industriais.

Trata-se de uma ampliação, a nível nacional, do Programa Investimentos Transformadores de Eficiência Energética na Indústria (PotencializEE). O acordo foi firmado durante o evento “Conexões MME” e envolve parceria com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O objetivo do PotencializEE é reduzir o consumo de energia na indústria, impactando ambientalmente e na redução de custos. O programa capacita profissionais especializados, identifica empresas aptas a receber diagnósticos energéticos e apoia o acesso a linhas de crédito para viabilizar a adoção de projetos mais eficientes.

PotencializEE

“Ao investir em micro, pequenas e médias empresas de todas as regiões do Brasil, impulsionamos a eficiência, a competitividade industrial e a redução de custos, ao mesmo tempo que avançamos na descarbonização da economia nacional”, afirmou Alexandre Silveira, em Ipatinga.

Segundo o governo federal, a primeira fase do PotencializEE, ocorrida em São Paulo, realizou mil diagnósticos energéticos e avaliou tecnicamente 400 projetos. Desse total, 250 iniciativas de eficiência energética foram implementadas, por meio de investimento de R$ 150 milhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os resultados comprovam que é possível estruturar soluções de eficiência energética em escala, com impacto real para a indústria e para o meio ambiente”, declarou o diretor de Gestão de Programas de Governo da ENBPar, Miguel Marques.

