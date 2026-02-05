Perfil de Jonas do BBB critica post do governo Lula: 'Ódio e humilhação'

O perfil oficial de Jonas Sulzbach, participante do Big Brother Brasil, condenou um post feito pela Casa Civil do governo Lula (PT) nas redes sociais.

A postagem ironizava o estigma de “playboy” atribuído ao brother no programa. Ele foi chamado assim pelo participante Babu durante uma discussão. Após a resposta do perfil de Jonas, o post foi apagado.

Post da Casa Civil brincou com discussão do BBB Reprodução/X

“Se você é playboy, isso aqui não é sobre você!”, dizia a publicação, que falava sobre a isenção do imposto de renda para salários até R$ 5 mil. A imagem publicada pela Casa Civil ainda continha uma imagem que remetia a Jonas.

Resposta do perfil de Jonas

“A gente entende que reality show polariza e todo mundo quer comentar nas redes, mas aqui estamos falando de um perfil de órgão público. É inaceitável que uma página da Casa Civil incentive ódio ou humilhação a qualquer cidadão”, respondeu o perfil.

A equipe do brother ainda afirmou que “ele nunca levou vida de playboy”: “Jonas teve uma infância difícil, cresceu na pobreza, viu a mãe sofrer em um relacionamento abusivo e deixou o Sul após uma ameaça de morte. Perdeu o irmão para o crime e fez bicos de tudo quanto é tipo para ajudar em casa, até conseguir se estabelecer como modelo”.

