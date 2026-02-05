Assine
BELO HORIZONTE

Vereador desiste de projeto sobre Legendários em BH: ‘Preconceito’

Wanderley Porto é membro do Legendários e foi o autor do projeto de lei que garantiu um dia para o movimento no calendário oficial de Belo Horizonte

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
05/02/2026 11:34

Vereador Wanderley Porto (PRD) na Câmara Municipal de Belo Horizonte
Vereador Wanderley Porto (PRD) na Câmara Municipal de Belo Horizonte crédito: Karoline Barreto/CMBH

O vereador Wanderley Porto (PRD) decidiu suspender um projeto de lei que apresentou para integrar o grupo Legendários à Defesa Civil. A ideia era capacitar membros do movimento para atuar voluntariamente em ações de “apoio humanitário”.

Com exclusividade ao Estado de Minas, o parlamentar explicou que a retirada de tramitação da proposta foi “devido à má interpretação, à politização, ao preconceito que há com o movimento”. Ele disse que vai “reavaliar” se retoma o PL.

Wanderley Porto é membro do Legendários e foi o autor do projeto de lei que garantiu um dia para o movimento no calendário oficial de Belo Horizonte - 27 de julho.

“Tudo que fala “Legendários” já dá muita repercussão. Uns “trem” sem cabimento, bombeiro civil achando que está disputando espaço com eles… Então achei melhor paralisar. Na prática, se acontecer um problema amanhã, a gente vai estar disponível para atuar. Não vai fazer tanta diferença”, contou.

O vereador ainda relatou que foi “atacado” nas redes sociais após a repercussão de matérias sobre o projeto.

Legendários

No site oficial, os “Legendários” se descrevem como um “movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que os levam a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial”. Iniciado na Guatemala em 2015 por Chepe Putzu, os “Legendários” já estão em 70 cidades de 13 países.

Exclusivamente voltado para homens, o principal evento do grupo é o TOP: Track Outdoor Potencial, no qual os participantes vão para um local fora da cidade e passam 72 horas na natureza, sem celular ou qualquer outro contato externo. Sem ligação oficial com nenhuma religião, a ideia é se conectar a Deus e criar homens “inquebrantáveis diante do pecado”.

O evento é cercado de mistérios, e pouco do que acontece durante os três dias é divulgado. Diferentemente de um retiro espiritual, no TOP os momentos de reflexão e adoração a Deus são intercalados com atividades físicas, por vezes extremas. Acompanhados de equipes de segurança e médicas, os “Legendários” acampam ao ar livre, recebem uma quantidade de alimento e são responsáveis por preparar as refeições, no estilo escoteiros. Com isso, prometem devolver “o herói a cada família”.

