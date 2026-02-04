Vereador de BH quer integrar grupo Legendários à Defesa Civil

O vereador Wanderley Porto (PRD) quer que o grupo “Legendários” vire um “braço” da Defesa Civil em Belo Horizonte, por meio do projeto de lei 650/2026, apresentado na Câmara Municipal na segunda-feira (2/2).

Porto foi o responsável pelo PL que garantiu um dia para os Legendários no calendário oficial da capital mineira.

Agora, o parlamentar quer que o movimento atue de forma voluntária em “ações de busca, salvamento, prevenção e apoio humanitário em situações de risco, desastre ou calamidade pública, bem como em atividades realizadas em áreas remotas ou de difícil acesso”.

Legendários na Defesa Civil

A ideia é que os voluntários sejam “devidamente cadastrados, capacitados e autorizados a atuar conforme a regulamentação da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (Supdec)”, que deve credenciar os membros.

Wanderley Porto justificou o projeto: “O grupo se destaca por desenvolver, há anos, um trabalho voluntário sério, organizado e tecnicamente capacitado”. Ele citou a ajuda prestada por membros dos “Legendários” em enchentes no Paraná em 2025 e às vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul em 2025.

O vereador afirmou que o movimento possui “capacidade técnica, organização, espírito solidário e alto grau de comprometimento”.

O que são os Legendários?

No site oficial, os “Legendários” se descrevem como um “movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que os levam a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial”. Iniciado na Guatemala em 2015 por Chepe Putzu, os “Legendários” já estão em 70 cidades de 13 países.

Exclusivamente voltado para homens, o principal evento do grupo é o TOP: Track Outdoor Potencial, no qual os participantes vão para um local fora da cidade e passam 72 horas na natureza, sem celular ou qualquer outro contato externo. Sem ligação oficial com nenhuma religião, a ideia é se conectar a Deus e criar homens “inquebrantáveis diante do pecado”.

O evento é cercado de mistérios, e pouco do que acontece durante os três dias é divulgado. Diferentemente de um retiro espiritual, no TOP os momentos de reflexão e adoração a Deus são intercalados com atividades físicas, por vezes extremas. Acompanhados de equipes de segurança e médicas, os “Legendários” acampam ao ar livre, recebem uma quantidade de alimento e são responsáveis por preparar as refeições, no estilo escoteiros. Com isso, prometem devolver “o herói a cada família”.

“É importante deixar claro que não é nenhuma sociedade secreta, não é nenhuma maçonaria, nenhuma seita, nada disso. A questão de não contar o que acontece lá é para não tirar a surpresa de quem vai, é simplesmente isso”, explica o vereador Wanderley Porto.

O movimento já conquistou 52 mil participantes no mundo. No Brasil, já são 10.128, até a publicação desta reportagem. Os ingressos para os eventos custam a partir de R$ 1.490,00, podendo ultrapassar R$ 81 mil a depender do evento e, segundo relatos em redes sociais, esgotam-se rapidamente.

Além do TOP, os “Legendários” também promovem o REC (Reto Extremo de Caráter), com ênfase no fortalecimento do caráter; e o Legendários Tour, edições especiais para pais e filhos ou com foco no resgate do casamento, entre outros.

Em julho de 2024 foi realizado o Tour Testosterona, divulgado como um evento para “discutir o papel do homem na sua família, no seu trabalho, na sociedade e no mundo” e como “o maior guia sobre masculinidade do mundo”.