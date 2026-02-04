Gabriel ironiza Simões e se compara a Zema: 'Também não era favorito'

O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), respondeu nesta quarta-feira (4/2), às declarações do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), que afirmou "estranhar" a possibilidade de o MDB lançar o ex-vereador como candidato ao Palácio Tiradentes.

Em tom provocativo, Gabriel afirmou concordar com a avaliação de Simões sobre o peso político do partido. “Ele está coberto de razão. O nome mais qualificado do MDB hoje, em Minas Gerais, chama-se Tadeu Martins Leite”, disse, ao elogiar o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, a quem classificou como parlamentarista, defensor do Legislativo e protagonista da renegociação da dívida do estado.

Gabriel também reconheceu estar sem mandato, mas afirmou que isso não o descredencia para a disputa. Lembrou que foi vereador por oito anos consecutivos e presidente da Câmara Municipal da capital, destacando que cumpriu integralmente os mandatos. “É por isso que estou muito motivado”, afirmou, ao traçar um paralelo com a eleição do governador Romeu Zema (Novo), que venceu o pleito sem ocupar cargo eletivo.

“Ao contrário do Zema, que não exerceu nenhum cargo antes de ser governador, eu, com muito orgulho, fui vereador, porque este é o cargo mais importante da República”, declarou. Segundo ele, a experiência no Legislativo municipal aproxima o político dos problemas reais da população. “Quando alguém está na porta de um hospital sem atendimento, não é o telefone do governador que toca. É o do vereador.”

O ex-presidente da Câmara afirmou ainda que sua intenção de disputar o governo é concreta e não se trata de uma pré-candidatura simbólica. Defendeu que Minas Gerais não pode perder mais um ciclo econômico e questionou se riquezas como nióbio, terras raras e lítio continuarão beneficiando apenas poucos grupos. “Minas é grande demais para caber apenas no sonho de um homem só”, disse, ao defender uma construção política coletiva e distante de disputas nacionais. “Vou sair no palanque do povo mineiro.”

O que disse Mateus Simões

As declarações de Gabriel foram uma resposta à entrevista concedida por Mateus Simões ao Estado de Minas. Questionado sobre uma possível candidatura do emedebista, o vice-governador afirmou não compreender a lógica de o partido optar por Gabriel, que atualmente não ocupa cargo eletivo.

“O político mais importante do MDB definitivamente não é o Gabriel, é o Tadeu, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que ocupa o segundo cargo político mais importante do estado, depois do governador”, afirmou Simões. Segundo ele, pareceria mais natural que, caso o MDB lançasse um candidato próprio, o nome fosse o do presidente da Assembleia, e não “um ex-vereador sem mandato”.

Simões ressaltou que a decisão cabe exclusivamente ao MDB e afirmou não fazer objeção pessoal à eventual candidatura. Disse conhecer Gabriel há cerca de 20 anos, lembrou que foi seu professor e colega na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e afirmou admirar sua trajetória. “Não tenho nenhuma ponderação negativa sobre ele ser candidato”, disse.

O vice-governador voltou a destacar a centralidade de Tadeu Martins Leite no cenário político mineiro. “Ele não é só o nome mais importante do MDB mineiro, é um dos nomes mais importantes da política mineira atual.”