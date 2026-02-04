Assine
overlay
Início Política

Assembleia abre prazo para disputa por vaga de conselheiro no TCE-MG

Deputados têm 10 dias para se inscrever; escolha passa por votação em plenário e sabatina antes da indicação ao Tribunal de Contas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/02/2026 17:54 - atualizado em 04/02/2026 18:05

compartilhe

SIGA
x
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foi lido o prazo para inscrições de candidatos às vagas no Tribunal de Contas do Estado
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foi lido o prazo para inscrições de candidatos às vagas no Tribunal de Contas do Estado crédito: Marcelo Sant'Anna/ALMG

O plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deu início, nesta quarta-feira (4), ao processo para preenchimento de uma das duas vagas de conselheiro ainda em aberto no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). Foi lido em plenário o prazo para a inscrição de deputados estaduais interessados em concorrer às cadeiras, com uma janela de 10 dias para a apresentação das candidaturas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Encerrado o período de inscrições, caso haja mais de um nome na disputa, a definição será feita em votação no plenário, por maioria simples. O parlamentar escolhido ainda precisará passar por uma sabatina em comissão especial, que será criada pela Mesa Diretora da Casa, antes da confirmação da indicação.

Leia Mais

A Assembleia tem direito a três indicações ao TCE-MG. A mais recente delas foi preenchida por Alencar da Silveira Junior, em um processo marcado por acordo interno que acabou resultando em candidatura única. Na ocasião, o deputado Sargento Rodrigues (PL) chegou a reunir assinaturas para disputar a vaga, mas desistiu e abriu caminho para o pedetista.

Apesar do avanço no preenchimento das cadeira em aberto, ainda não há previsão para o início dos trâmites relativos à terceira vaga sob responsabilidade da Assembleia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há, até o momento, consenso sobre o nome que reunirá apoio suficiente para avançar no processo.

Tópicos relacionados:

almg minas-gerais tce-mg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay