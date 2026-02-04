Assembleia abre prazo para disputa por vaga de conselheiro no TCE-MG

O plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deu início, nesta quarta-feira (4), ao processo para preenchimento de uma das duas vagas de conselheiro ainda em aberto no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). Foi lido em plenário o prazo para a inscrição de deputados estaduais interessados em concorrer às cadeiras, com uma janela de 10 dias para a apresentação das candidaturas.

Encerrado o período de inscrições, caso haja mais de um nome na disputa, a definição será feita em votação no plenário, por maioria simples. O parlamentar escolhido ainda precisará passar por uma sabatina em comissão especial, que será criada pela Mesa Diretora da Casa, antes da confirmação da indicação.

A Assembleia tem direito a três indicações ao TCE-MG. A mais recente delas foi preenchida por Alencar da Silveira Junior, em um processo marcado por acordo interno que acabou resultando em candidatura única. Na ocasião, o deputado Sargento Rodrigues (PL) chegou a reunir assinaturas para disputar a vaga, mas desistiu e abriu caminho para o pedetista.

Apesar do avanço no preenchimento das cadeira em aberto, ainda não há previsão para o início dos trâmites relativos à terceira vaga sob responsabilidade da Assembleia.

Não há, até o momento, consenso sobre o nome que reunirá apoio suficiente para avançar no processo.