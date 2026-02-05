Assine
ELEIÇÕES 2026

Após Michelle apoiar Carol de Toni, Carlos Bolsonaro cita 'coincidências'

Carlos Bolsonaro protagoniza embate público sobre a chapa bolsonarista para o Senado em Santa Catarina

05/02/2026 10:39

Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro
Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro crédito: EVARISTO SA / AFP

Em meio a um racha no bolsonarismo em Santa Catarina, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) demonstrou apoio à deputada federal Carol de Toni (PL-SC) após notícias de que ela estaria deixando o PL para viabilizar uma candidatura ao Senado.

Após o posicionamento de Michelle, Carlos Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Senado em SC, fez post que foi entendido por apoiadores como uma indireta à madrasta. Ele resgatou uma publicação de janeiro e escreveu: “Insisto: o objetivo não é medir forças com os filhos de Jair Bolsonaro, mas com ele mesmo. De tão surreal, eu não acreditaria se não conhecesse. Hoje, eu já creio que há outras verdinhas coincidências no tabuleiro”.

Carlos Bolsonaro e Senado em SC

Carlos Bolsonaro protagonizou embate público sobre a chapa bolsonarista para o Senado em Santa Catarina. Ex-vereador carioca e com carreira política trilhada toda no Rio de Janeiro, ele decidiu disputar o cargo mais nobre do Legislativo pelo estado do Sul, mas enfrenta resistência de lideranças locais.

Em SC, já era tida como certa a chapa bolsonarista ao Senado formada por Carol de Toni e o senador Esperidião Amin (PP-SC), mas o posicionamento de Carlos bagunçou o jogo político. Nas próximas eleições, cada estado vai eleger dois senadores.

Diante do impasse, Carol de Toni comunicou ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que vai mudar de partido. MDB, PSD, Novo, PRD, Avante e Podemos são possíveis destinos para a parlamentar.

