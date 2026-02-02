Damares aciona Justiça Eleitoral contra enredo de escola do Rio sobre Lula

Estreante no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, a Acadêmicos de Niterói é alvo de uma denúncia protocolada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) junto ao Ministério Público Eleitoral (MPE). A escola de samba desenvolveu um enredo sobre o presidente Lula (PT) para o primeiro desfile na Marquês de Sapucaí.

Intitulado “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, o enredo da escola percorre a história do petista, desde a infância em Garanhuns (PE) até o atual mandato como presidente.

A homenagem foi anunciada em julho do ano passado, mas ganhou maior proporção desde a última sexta-feira (30/1), no primeiro ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí. O desfile gerou revolta entre opositores do presidente, que acusam a escola de propaganda eleitoral ilegal.

Denúncia de Damares

A denúncia de Damares cita que a escola recebeu verba pública de R$ 1 milhão para o desfile. O mesmo valor foi concedido a todas as outras entidades do Grupo Especial, por meio de um termo de cooperação técnica firmado entre a Embratur e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Além disso, a senadora afirmou que o enredo traz “fake news” sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como a “desinformação de que ele teria matado pessoas durante a pandemia”.

"Sem temer tarifas e sanções / Assim que se firma a soberania / Sem mitos falsos, sem anistia", diz trecho do samba-enredo da escola para 2026.

Campeã da Série Ouro em 2025, a Acadêmicos de Niterói abre o carnaval carioca no domingo (15/2), primeiro dos três dias de desfiles. Será a estreia da jovem escola, fundada em 2018, no Grupo Especial e na Marquês de Sapucaí.

