Prefeito do PL dispara contra Carlos e Eduardo Bolsonaro: ‘Não somos gado’

Jair Bolsonaro (PL) quer que seu filho ‘02', vereador pelo Rio de Janeiro desde 2001, dispute uma cadeira no Senado Federal por Santa Catarina em 2026

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
07/11/2025 16:14

Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal
Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal crédito: Alan Santos/PR e Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O prefeito de Pouso Redondo (SC), Rafael Tambozi (PL), se pronunciou em meio à indefinição na composição da chapa bolsonarista ao Senado em Santa Catarina e disparou contra os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro (ambos do PL).

Jair Bolsonaro (PL) quer que seu filho ‘02’, Carlos, vereador pelo Rio de Janeiro desde 2001, dispute uma cadeira no Senado Federal por Santa Catarina em 2026. Contudo, o ex-presidente enfrenta resistência de lideranças locais, que defendem a chapa com a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) e o senador Esperidião Amin (PP-SC). Nas próximas eleições, cada estado vai eleger dois senadores.

Prefeito do PL

Após a deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC) se posicionar contra a candidatura de Carlos, foi a vez de Rafael Tambozi se manifestar. O prefeito de Pouso Redondo gravou um vídeo em um curral para dizer que o povo de Santa Catarina “não é gado”.

“A Carol de Toni conhece Santa Catarina, conhece Pouso Redondo. Essa imposição não combina com Santa Catarina (...) Se o Carlos Bolsonaro quer ser representante de Santa Catarina no Senado, primeiro tem que defender os interesses de Santa Catarina, não os dele”, afirmou.

Tambozi ainda disparou contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tem atuado ativamente na defesa da candidatura do irmão em SC. “Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo vídeo, dando pitaco. Devia estar recebendo os empresários de Santa Catarina que não estão conseguindo exportar por causa da taxa”.

Por fim, o prefeito propôs um desafio no pleito: “Se o Carlos quer ser candidato, tudo bem. Mas o meu apoio é pra Carol e pro Amin. E se acham que a gente é gado, deixa que na urna a gente resolve, e vamos ver quem leva o coice”.

