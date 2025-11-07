Entenda o caso que afastou prefeito por suspeita de fraude

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, foi afastado do cargo nessa quinta-feira (6/11) por determinação judicial, em uma ação da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Copia e Cola. A medida, válida por 180 dias, é um desdobramento de uma investigação que apura um suposto esquema de fraude e corrupção em contratos da área da saúde do município.

A ação da PF, que representa a segunda fase da operação, foi deflagrada para aprofundar as investigações sobre irregularidades que teriam ocorrido em contratações emergenciais. O afastamento do prefeito foi solicitado para garantir que as apurações pudessem ocorrer sem interferências.

Quais são as acusações?

A investigação se concentra em contratos milionários, muitos deles firmados sem licitação, para a gestão de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e outros serviços terceirizados na rede municipal de saúde. A suspeita é de que houve um esquema de superfaturamento nos valores pagos e direcionamento para beneficiar empresas específicas.

As autoridades apuram se agentes públicos recebiam vantagens indevidas para facilitar esses acordos. Além do afastamento do prefeito, a operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços, incluindo a sede da prefeitura e residências de outros investigados, em busca de provas que possam esclarecer o funcionamento do suposto esquema.

Quais os próximos passos?

Durante os 180 dias de afastamento, a Polícia Federal e o Ministério Público darão continuidade à análise do material apreendido, como documentos e dispositivos eletrônicos, e à coleta de depoimentos. A defesa de Rodrigo Manga deve buscar reverter a decisão na Justiça para que ele retome o cargo antes do prazo final. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito alegou estar sendo afastado por “perseguição política”.

Ao fim do inquérito, caso sejam reunidas provas suficientes, o prefeito e outros envolvidos podem ser denunciados formalmente, tornando-se réus em um processo criminal por crimes como corrupção, fraude em licitação e organização criminosa.

Quem assume a prefeitura?

Com o afastamento de Rodrigo Manga, quem assume o comando da prefeitura de Sorocaba é o vice-prefeito, Fernando Costa Neto (PSD). Ele ficará à frente do Poder Executivo municipal durante todo o período da suspensão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com uma nota divulgada pela prefeitura, o vice-prefeito assume o cargo “garantindo a plena continuidade dos serviços públicos e o funcionamento regular da Administração Municipal”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata