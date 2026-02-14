Raí diz que há poucos atletas de esquerda devido à 'falta de informação'

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O ex-jogador Raí, um dos integrantes de um dos carros alegóricos da Acadêmicos do Tatuapé, em São Paulo, declarou na madrugada deste sábado (14/2) que há poucos atletas de esquerda devido à "falta de informação, conscientização e formação".

A escola homenageia o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) com o enredo intitulado "Plantar para Colher e Alimentar: Tem Muita Terra Sem Gente e Muita Gente Sem Terra".

Raí é o único ex-jogador do desfile e um dos poucos que se associam ao movimento dos trabalhadores. Segundo afirmou, "o MST busca um país mais justo nas cidades e no campo e uma reparação histórica dessa concentração de terras na mão de poucos". As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Em relação à pouca presença de nomes do futebol na esquerda, Raí disparou: "É falta de informação, conscientização do contexto geral, histórico, do que é o Brasil hoje, nas cidades e no campo".

Raí participou do desfile ao lado de outras personalidades, como o jornalista Chico Pinheiro e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Dirigentes históricos do movimento também passaram pela avenida.