Escola de samba de SP exalta mulher negra e traz Erika Hilton 'presidenta'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mocidade Unida da Mooca foi a primeira escola a desfilar na primeira noite de desfiles no Anhembi, em São Paulo. Essa foi a estreia da "MUM" no grupo especial.

A escola apresentou o samba-enredo "Gèlèdés - Agbára Obìnrin". O samba-enredo homenageia o Geledés - Instituto da Mulher Negra, organização fundada por Sueli Carneiro e outras mulheres em 1988, que defende os direitos de mulheres e de pessoas negras. O enredo faz ainda "uma ode à força ancestral das mulheres negras".

Valeska Reis é a rainha de bateria. Com 17 anos de avenida, é rainha de bateria da MUM desde 2023. Valeska veio representando a "mulher ancestral", com uma fantasia com mais de 500 penas de faisão.

Erika Hilton foi um dos destaques, usando uma faixa de "presidenta". A deputada federal veio no terceiro carro alegórico, "Trincheiras brasileiras - mulheres negras e revoluções". A artista visual Rosana Paulino e a empresária Eliane Dias também desfilaram com a escola.

A figura central do terceiro carro era uma mãe de santo com uma faixa de "presidenta". A ideia era representar a possibilidade de uma mulher negra no poder. A mãe de santo carregava uma bandeira com a foto de Marielle Franco e os dizeres "Marielle presente!".

A MUM fechou o desfile no tempo regulamentar, mas deve perder pontos na evolução. A escola precisou correr para fechar o desfile dentro de 1h05 e passou pelos portões quando faltavam 20 segundos para o tempo acabar.