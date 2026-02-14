Princesa de escola de samba estuda medicina: 'Deixo pessoas surpresas'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sthefany Guastelli, princesa da bateria da Colorado do Brás, escola de samba de São Paulo, diz surpreender pessoas por ser estudante de medicina.

"É um grande choque às vezes, porque as pessoas, realmente, como você falou, as pessoas não esperam por você ser estudante de medicina, você também poder curtir o carnaval e estar numa frente de bateria", disse Sthefany Guastelli.

Ela também comentou sobre a preparação antes do desfile. "Foi muito foco na academia. Treino todo dia para aguentar na avenida, principalmente pelo peso dos costeiros. Fazer cardio também foi fundamental. A rotina de skincare normal e a alimentação foram o nosso segredinho."

A Colorado do Brás é a segunda escola a desfilar nesta noite em São Paulo. A Mocidade Unida da Mooca foi a responsável por abrir a sequência de desfiles na capital paulista.