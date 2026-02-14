Assine
POLÊMICA NO LOOK

De salto alto no carnaval, Carolina Ferraz defende usar Havaianas

Atriz e apresentadora foi criticada no começo do ano por aparecer de chinelos em onda de cancelamento bolsonarista contra a empresa

DIEGO ALEJANDRO
Repórter
Repórter
14/02/2026 09:59

Carolina Ferraz no carnaval de SP
Carolina Ferraz no carnaval de SP crédito: Ronny Santos /Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vestida de jaqueta de couro e salto alto fino vermelho, a apresentadora Carolina Ferraz diz que "usa Havaianas e sempre usará". Ela estava nesta sexta (13) no espaço VIP do Camarote Brahma para acompanhar o desfile de Carnaval do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

No começo do ano, ao usar um chinelo da mesma cor que seu sapato, ela foi atingida pela onda de cancelamento bolsonarista contra a empresa que se iniciou após comercial estrelado por Fernanda Torres.

Carolina conta que estava de férias no Rio de Janeiro com a filha quando publicou a foto que gerou reação nas redes. "Eu uso Havaianas desde que as Havaianas existem. Muito antes dessa polaridade toda. Vou continuar usando", afirma.

 

A publicação ocorreu em meio ao boicote promovido por apoiadores da direita à marca, após a veiculação da campanha com Fernanda Torres. Parte dos seguidores anunciou que deixaria de acompanhar a apresentadora. Outros saíram em sua defesa.

"Você vai à praia com a sua filha, tira uma foto da sua chinela e vira um problema", diz.

À frente do Domingo Espetacular, da Record, Carolina afirma viver uma fase de consolidação na televisão. "Eu consegui fazer uma transição de carreira. Estou superfeliz. Quero seguir apresentando", diz.

Ela descarta voltar às novelas. "Não tenho vontade mesmo. Novela te prende por 11 meses. É exaustivo." Segundo a atriz, colegas de geração também resistem ao formato. "Hoje você tem streaming, pode fazer uma série, um filme, apresentar um documentário. A gente quer mobilidade."

Carolina não fecha as portas para atuações pontuais. Cita participações recentes e diz que sente falta do ofício. "A atriz está aqui, pronta. Mas algo menor, que não me ocupe tanto."

Com seis anos na apresentação do dominical, ela diz ainda se sentir em aprendizado. "Eu me sinto iniciante. Estou descobrindo muita coisa. Estou adorando entrevistar, fazer matéria."

A apresentadora relembra que começou à frente de programas de auditório na extinta Rede Manchete e vê o momento atual como um retorno às origens. "De certa forma, estou voltando."

