Nicolas Prattes faz maratona para acompanhar Sabrina Sato no carnaval
Ator praticamente não dorme e emenda trabalho com folia para prestigiar a amada
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele não dorme, mas é por amor. Nicolas Prattes marcou presença no camarote Bar Brahma na primeira noite de desfiles das escolas de samba de São Paulo.
Em rápido papo com a imprensa que o aguardava num estande, ele falou sobre a maratona para poder trabalhar e acompanhar a esposa, Sabrina Sato.
"Eu finalizei um filme na outra sexta, no sábado gravei novela e gravei hoje. Viajei para São Paulo. Amanhã (sábado) estou indo gravar novela de manhã no Rio e depois volto para São Paulo para vê-la desfilar. Estreamos novela das 18h mês que vem e vamos até setembro", disse ele sobre a trama "A Nobreza do Amor".
E, por falar nela, ele conta que seu personagem será diferente de tudo o que já fez na TV. Acostumado a interpretar mocinhos galãs, agora encarará um homem sem escrúpulos, que vai querer passar por cima de qualquer um.
Além da novela, ele conta que também lançará dois filmes este ano, um em abril e outro no final de 2026.
No fim da breve entrevista, o artista ainda se declarou para a amada, que desfilará no Anhembi pela Gaviões da Fiel neste sábado (14).
"Meu amor por ela começou num carnaval", lembrou. "Quero que ela aproveite muito, ela merece esse amor que o Brasil inteiro dá para ela. Este ano vai brilhar."