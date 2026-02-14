Assine
overlay
Início Cultura
AMOR NA FOLIA

Nicolas Prattes faz maratona para acompanhar Sabrina Sato no carnaval

Ator praticamente não dorme e emenda trabalho com folia para prestigiar a amada

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
14/02/2026 09:43

compartilhe

SIGA
x
Nicolas Prattes marca presença no camarote do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi
Nicolas Prattes marca presença no camarote do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi crédito: Van Campos/Van Campos / FolhaPress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele não dorme, mas é por amor. Nicolas Prattes marcou presença no camarote Bar Brahma na primeira noite de desfiles das escolas de samba de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em rápido papo com a imprensa que o aguardava num estande, ele falou sobre a maratona para poder trabalhar e acompanhar a esposa, Sabrina Sato.

"Eu finalizei um filme na outra sexta, no sábado gravei novela e gravei hoje. Viajei para São Paulo. Amanhã (sábado) estou indo gravar novela de manhã no Rio e depois volto para São Paulo para vê-la desfilar. Estreamos novela das 18h mês que vem e vamos até setembro", disse ele sobre a trama "A Nobreza do Amor".

 

Leia Mais


E, por falar nela, ele conta que seu personagem será diferente de tudo o que já fez na TV. Acostumado a interpretar mocinhos galãs, agora encarará um homem sem escrúpulos, que vai querer passar por cima de qualquer um.

Além da novela, ele conta que também lançará dois filmes este ano, um em abril e outro no final de 2026.

No fim da breve entrevista, o artista ainda se declarou para a amada, que desfilará no Anhembi pela Gaviões da Fiel neste sábado (14).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Meu amor por ela começou num carnaval", lembrou. "Quero que ela aproveite muito, ela merece esse amor que o Brasil inteiro dá para ela. Este ano vai brilhar."

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 celebridades cultura nicolas-prattes sabrina-sato sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay