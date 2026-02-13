Como é o Carnaval em 5 países diferentes? Conheça as tradições

O Carnaval é uma festa que pulsa muito além das fronteiras do Brasil. Enquanto os brasileiros se preparam para a folia de fevereiro de 2026, diversas cidades ao redor do mundo também celebram a data com tradições únicas, que vão das máscaras elegantes de Veneza aos desfiles satíricos de Portugal. Cada local imprime sua própria identidade cultural na festa, transformando o período em um espetáculo global de criatividade e alegria.

As comemorações variam drasticamente, refletindo a história e os costumes de cada povo. Em alguns lugares, a celebração é marcada pelo luxo e pelo mistério; em outros, pela sátira política e pelo humor. Conhecer essas diferentes manifestações é uma forma de ampliar o olhar sobre uma das festas populares mais famosas do planeta.

Itália: as máscaras de Veneza

O Carnaval de Veneza é um dos mais antigos e icônicos do mundo. A festa é famosa por suas máscaras sofisticadas e trajes de época, que remetem aos séculos passados. Em vez de samba no pé, as ruas e canais da cidade são tomados por bailes de gala e desfiles de barcos. O mistério é parte central da celebração, onde os participantes mascarados mantêm o anonimato enquanto circulam pelo cenário histórico da cidade.

Estados Unidos: o jazz de Nova Orleans

Conhecido como Mardi Gras, o Carnaval de Nova Orleans é uma explosão de música e cores. A festa tem forte influência francesa e é marcada por grandes desfiles organizados por associações chamadas “krewes”. Dos carros alegóricos, os participantes jogam colares de contas coloridas, copos e outros pequenos brindes para a multidão. O som do jazz embala as ruas do bairro French Quarter, criando uma atmosfera vibrante e contagiante.

Colômbia: a mistura cultural de Barranquilla

O Carnaval de Barranquilla é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A festa é uma celebração da diversidade colombiana, misturando elementos indígenas, africanos e europeus. Os desfiles são repletos de danças folclóricas, como a cumbia, e personagens simbólicos que contam a história do país. O lema da festa, 'Quien lo vive es quien lo goza', resume bem o espírito de inclusão e alegria.

Alemanha: a sátira de Colônia

Na Alemanha, a festa é chamada de Karneval. Em Colônia, a celebração é famosa por seu tom humorístico e de sátira política. Os desfiles contam com carros alegóricos que trazem bonecos gigantes ironizando figuras públicas e acontecimentos atuais. Um dos pontos altos é a "Weiberfastnacht", o dia em que as mulheres assumem simbolicamente o controle da cidade, cortando as gravatas dos homens como sinal de poder.

Portugal: as matrafonas de Torres Vedras

O Carnaval de Torres Vedras é conhecido como "o mais português de Portugal". A festa tem um caráter fortemente satírico e popular, onde a criatividade e a crítica social andam juntas. Uma das tradições mais marcantes é a presença das "matrafonas", homens que se vestem de mulher de forma caricata. Os desfiles também contam com os 'cabeçudos', bonecos gigantes que animam as ruas da cidade.

