Carnaval sem ressaca de energia: 5 passos para curtir sem prejuízos

Com o carnaval movimentando blocos, desfiles e encontros em todo o país, a rotina intensa de festas passa a fazer parte do dia a dia de milhões de brasileiros. A maratona de folia exige energia e disposição e, segundo especialistas, pequenas atitudes ao longo do feriado podem ajudar a manter o equilíbrio e o bem-estar sem abrir mão da diversão.

Durante esse período, é comum que a rotina de sono, alimentação e hidratação sofra alterações, o que pode influenciar diretamente a disposição ao longo dos dias. Para Daniela Jobst, médica especialista em medicina integrativa, nutricionista e fundadora da Clínica Jobst, alguns cuidados simples já fazem diferença para aproveitar a festa com mais energia e menos desgaste.

“O carnaval é um convite à celebração, mas também um período que exige atenção ao corpo e à mente. Calor excessivo, longas jornadas, alterações no sono e maior consumo de álcool podem impactar diretamente a disposição, a imunidade e o equilíbrio metabólico. Não é preciso se restringir totalmente, o mais importante é buscar equilíbrio, respeitar os limites do corpo e adotar pequenas atitudes de cuidado que ajudam a reduzir os impactos dos excessos”, explica.

Confira algumas orientações da especialista para manter a saúde e o bem-estar durante o carnaval:

1. Beba bastante água

A hidratação adequada é um dos pilares do cuidado com o corpo durante a folia. Manter uma ingestão regular de água ao longo do dia favorece o funcionamento celular, auxilia no controle da temperatura corporal e ajuda a reduzir sintomas como fadiga e mal-estar. Intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água é uma estratégia simples e eficaz para minimizar os impactos do álcool no organismo.

2. Priorize uma alimentação equilibrada

A alimentação tem papel importante na manutenção da energia e da saúde metabólica. Evitar longos períodos em jejum e priorizar refeições leves, ricas em nutrientes — como frutas, vegetais, proteínas magras e fibras — contribui para maior estabilidade glicêmica, melhora da digestão e disposição ao longo do dia, mesmo em uma rotina mais intensa.

3. Tenha atenção ao consumo de álcool

O consumo de álcool pode interferir na qualidade do sono, na hidratação e na capacidade de recuperação do organismo. A moderação, associada a uma alimentação equilibrada, ajuda a reduzir esses impactos e favorece o funcionamento adequado do corpo durante os dias de festa.

4. Movimente seu o corpo

Mesmo durante períodos festivos, manter o corpo em movimento continua sendo importante para a saúde cardiovascular, o equilíbrio hormonal e o bem-estar mental. As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam entre 150 e 300 minutos semanais de atividade física moderada — meta que pode ser adaptada mesmo com mudanças temporárias na rotina.

5. Preserve o sono sempre que possível

O sono é fundamental para a recuperação do organismo. Manter o ciclo circadiano equilibrado favorece um descanso mais reparador, fortalece a imunidade, melhora a clareza mental e ajuda a manter a disposição ao longo dos dias de festa. Reservar momentos de descanso é uma estratégia importante para evitar o desgaste físico.

Daniela ressalta que cuidar da saúde de forma integral significa encontrar equilíbrio entre lazer, vida social e autocuidado. “O carnaval pode e deve ser vivido com alegria. Quando a pessoa mantém pequenos cuidados ao longo dos dias, ela consegue aproveitar melhor a experiência, com mais energia, disposição e bem-estar”, afirma.