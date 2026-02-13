Assine
OLHOS E CIRCULAÇÃO

Carnaval requer cuidados oftalmológicos e vasculares

Para garantir uma folia segura e divertida, é preciso ter atenção a maquiagens, protetor solar, calor, aglomeração, alimentação, hidratação e conforto do corpo

Estado de Minas
Estado de Minas
13/02/2026 13:00

Usar bonés forma barreira contra confetes, serpentinas, espumas, embalagens e líquidos arremessados
Usar bonés forma barreira contra confetes, serpentinas, espumas, embalagens e líquidos arremessados crédito: wirestock/FreePik

Durante o carnaval, é comum que foliões busquem atendimento de urgência, poe exemplo, devido a problemas oculares decorrentes de maquiagem ou objetos arremessados, ou ainda, reclamarem de dores nas pernas. Entretanto, as doenças oculares e vasculares têm tratamentos modernos e inclusive os médicos podem indicar ações preventivas.

Os pós brilhantes faciais fazem parte da festa complementando o visual. Porém, são bastante perigosos quando entram em contato com os olhos, devido ao formato irregular, capaz de arranhar a córnea, provocando irritação e infecção. O produto deve ser sempre pensado para os olhos e muito bem fixado.

A oftalmologista e diretora do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, Juliana Guimarães, explica que a atenção também é válida para tintas, protetor solar e, até mesmo, as pomadas capilares, devido aos compostos químicos e a aplicação próxima aos olhos. O contato com essas substâncias pode causar cegueira temporária, bastante grave.

Os produtos aplicados no rosto e região dos olhos nunca devem ser compartilhados. A recomendação evita contágio com vírus e bactérias causadoras de conjuntivite, comum nesta época do ano, devido a uma combinação de fatores que contribuem com a proliferação, como o calor, umidade e aglomeração.

Juliana afirma que os cuidados também devem acontecer durante os blocos. “Normalmente, as festas começam pela manhã, deixando os foliões expostos ao sol, situação prejudicial à visão. Assim, os óculos escuros são essenciais e a proteção deve ser complementada com chapéu e boné. A ação forma uma barreira contra confetes, serpentinas, espumas, embalagens e líquidos arremessados que podem comprometer a visão”, alerta.

A especialista ainda destaca que as lentes de contato também devem ser consideradas. Elas apresentam tempo para uso adequado, sendo normal que provoquem a sensação de olho seco e, até mesmo, infecções e úlceras, quando usadas de maneira equivocada.

Em casos de incidentes, o indicado é lavar a região abundantemente com água corrente ou soro e buscar atendimento especializado. Os hospitais estão acostumados a atender ocorrências deste caráter, assim como o Samu, que costuma ter postos de atendimento espalhados pelo percurso dos blocos, sempre prontos para atender as mais diferentes ocorrências médicas.

Livre, leve e solto

O carnaval sempre aconteceu em meio a altas temperaturas, situação com riscos e que requer cuidados com a saúde vascular. O cirurgião vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), Josualdo Euzébio Silva, esclarece que o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, dificultando o retorno do sangue das pernas para o coração, causando desconfortos.

A combinação, associada a longos períodos em pé, dançando e consumindo bebidas alcoólicas, potencializa os sintomas como o inchaço, dor e a sensação de cansaço. A situação é mais comum no fim do dia, sendo ainda mais intensa entre quem já possui doenças venosas pré-existentes, como as varizes.

Desta forma, o cirurgião indica uma série de cuidados para maior conforto:

  • Alimentação leve e balanceada, sem abuso de industrializados e sódio
  • Manter a hidratação, pois o álcool causa o efeito oposto e aumenta a retenção de líquidos
  • Usar sapatos confortáveis e que não apertem os pés
  • Escolher roupas folgadas
  • Evitar longa exposição ao sol
  • Nunca permanecer muito tempo parado, na mesma posição

Ao retornar para casa, deve-se reservar um momento para cuidados. Ele recomenda elevar as pernas acima da altura do coração para contribuir com o retorno venoso, aliviando desconfortos.

As meias de compressão são outra solução, infelizmente, consideradas desconfortáveis e pouco estéticas, apesar de eficientes por facilitarem a circulação sanguínea. Entretanto, é preciso lembrar que as meias devem ser indicadas pelo médico.

