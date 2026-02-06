Pequenos cuidados ajudam a manter a circulação saudável no Carnaval

O carnaval é uma época marcada por dias intensos de festa, exposição ao calor e longos períodos em pé ou caminhando. Apesar da animação, a combinação desses fatores pode impactar o sistema vascular e aumentar o risco de desconfortos ou agravamento de doenças vasculares.

Segundo a vice-diretora de Publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Flávia Magella, a ocasião exige atenção, principalmente para pessoas com predisposição a problemas circulatórios. Ela comenta que o carnaval reúne três fatores que impactam diretamente a circulação:

Calor intenso

Muitas horas em pé ou caminhando

Consumo de bebida alcoólica

“O calor dilata os vasos, favorecendo retenção de líquidos e queda de pressão. O esforço prolongado sobrecarrega as veias das pernas e o álcool contribui para a desidratação”, explica.

Flávia destaca que a hidratação é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo. “Quando o corpo perde líquidos, o sangue fica mais concentrado e circula com mais dificuldade. Os sinais de alerta incluem boca seca, urina escura, tontura, cansaço excessivo e sensação de fraqueza. Manter ingestão regular de água ao longo do dia faz toda a diferença”, orienta.

O surgimento de edema nos membros inferiores pode ocorrer após permanência prolongada em pé, mas pode indicar alterações circulatórias mais importantes em algumas situações. “Um leve aumento de volume pode acontecer, especialmente no calor. Mas, quando a alteração é intensa, dolorosa ou surge apenas em uma perna, não deve ser ignorada e precisa de avaliação médica”, alerta.

Pessoas com varizes, histórico de trombose ou doenças crônicas devem adotar cuidados extras durante o carnaval. “Ingestão de líquidos ou manter o corpo bem hidratado, pausas para descanso, elevação das pernas ao final do dia e, em alguns casos, uso de meias de compressão ajudam a proteger o fluxo sanguíneo e reduzir o risco de complicações”, afirma.

As viagens prolongadas, comuns no feriado, também merecem atenção. Permanecer muito tempo sentado pode dificultar o retorno venoso e favorecer problemas vasculares. “O ideal é movimentar as pernas regularmente, evitar cruzá-las por muito tempo e manter boa reposição de líquidos. Para trajetos mais longos, as meias de compressão são grandes aliadas”, explica a especialista.

A médica também ressalta a importância do cuidado com idosos e pacientes com doenças como diabetes e hipertensão, que afetam diretamente os vasos sanguíneos. Além disso, recomenda atenção ao descanso adequado. “A falta de sono pode favorecer retenção de líquidos e alterar a pressão arterial. Intercalar dias de festa com descanso é uma forma inteligente de cuidar da saúde”, destaca.

Entre os sinais que exigem avaliação médica imediata estão dor intensa na perna, aumento súbito de volume em apenas um membro, vermelhidão, sensação de calor local, falta de ar, dor no peito ou tontura persistente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a especialista, o principal segredo para aproveitar com segurança é o equilíbrio. “Curtir é importante, mas respeitar os limites do corpo, manter boa ingestão de água e observar os sinais do organismo são atitudes fundamentais para aproveitar a festa com saúde”, afirma.