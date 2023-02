Hidratação é importante para aproveitar os dias de carnaval com saúde

(foto: Luis Fernandes/Pexels)

Veja sete dicas de como prevenir a desidratação e garantir um ótimo carnaval



No verão , quando as temperaturas no Brasil ultrapassam os 30ºC, é importante prestar atenção aos sinais de perda de água no corpo, que pode levar a quadros severos de desidratação, causando complicações que vão desde convulsões à insuficiência renal e queda no volume de sangue, o que, consequentemente, afeta a pressão arterial.Durante o carnaval, a preocupação com a hidratação deve ser ainda maior, pois a animação dos foliões nos bloquinhos de rua por horas a fio pode fazer com que se esqueçam do essencial: tomar água."Precisamos de água para funções importantes, como a regulagem da temperatura do corpo, a manutenção da saúde da pele e das articulações, a digestão dos alimentos, a remoção de resíduos e para auxiliar o cérebro a trabalhar em sua melhor forma", afirma Patrícia Ruffo, nutricionista e Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil.A desidratação pode tornar a maioria das pessoas irritáveis e letárgicas, mas os sintomas podem variar de idade para idade. "Os adultos podem apresentar tontura ou sentir sede, dor de cabeça , constipação ou pele seca, e a urina pode ser mais escura e concentrada do que o normal (geralmente transparente ou de cor amarela muito clara)", alerta a nutricionista.Para manter a hidratação, é necessário mais do que água. Eletrólitos e carboidratos são fundamentais, pois esses nutrientes são capazes de auxiliar o corpo a absorver qualquer líquido. Os eletrólitos, como sódio, cloreto, potássio, magnésio e cálcio são particularmente importantes, já que são indispensáveis para nervos e músculos saudáveis. Além disso, todos esses eletrólitos podem ser perdidos na transpiração.A escolha de alimentos (não apenas bebidas) pode responder por aproximadamente 20% da ingestão diária de líquidos, sendo de grande ajuda para o estado geral de hidratação. Diversos alimentos disponíveis nos meses quentes do verão, como melão, melancia, laranja, tomates e morangos são naturalmente ricos em água, carboidratos e minerais, incluindo os importantíssimos eletrólitos. Outra opção é a mistura de água com frutas e vegetais frescos, como pepino, limão, laranja e hortelã, que podem conferir a uma simples garrafa d'água uma dose saudável de sabor.A cor da urina também pode funcionar como um indicador simples do estado de hidratação. Se estiver amarela clara, provavelmente a pessoa está bem hidratada. Entretanto, urina de coloração amarela escura, como por exemplo na cor do suco de maçã, geralmente pode indicar desidratação e necessidade de reidratação imediata.A transpiração é um fator importante para a desidratação durante o verão. O suor evapora da pele rapidamente, especialmente em temperaturas extremas. Por isso, lembre-se sempre de que a água é sua melhor companhia nestas horas.Para se manter um passo à frente dos efeitos desastrosos da desidratação, é importante começar o dia bem hidratado. Se tiver alguma atividade programada para o período da manhã, é bom se hidratar à noite. O ideal é ingerir água duas horas antes de ir para cama e após acordar para iniciar o dia bem hidratado, principalmente em dias quentes.Se planeja viajar de avião durante o carnaval, é bom saber que aviões são conhecidos pela baixa umidade do ar, o que colabora para um estado de baixa hidratação após a aterrissagem. Uma dica é colocar uma garrafa vazia na bagagem de mão e, após passar pela segurança, enchê-la com a água dos bebedouros. Dispense os refrigerantes e bebidas com alto teor de açúcar, que em nada ajudam na hidratação, já que podem interferir na capacidade do corpo para absorver água.Para prevenir a desidratação é importante ingerir a quantidade de líquido adequada à faixa etária, especialmente em períodos de calor intenso ou prática de atividade física. Também é fundamental evitar o calor e a exposição excessiva ao sol.