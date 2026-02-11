Carnaval: como se alimentar fora de casa com segurança?

As horas prolongadas atrás dos blocos de rua e nas festas de carnaval podem impactar a saúde do folião mais desatento a cuidados essenciais com a hidratação e alimentação adequada. Segundo a coordenadora do curso de nutrição da Estácio BH, Bruna Soares Faria, “a hidratação é indispensável para manter a energia, prevenir queda da pressão e desmaio, fadiga e dor de cabeça”.

A nutricionista orienta a não esperar sentir sede e manter-se hidratado ao longo da folia. “Suor, boca seca, urina de coloração amarelo-escura, dor de cabeça e tontura são sinais de desidratação. Não espere esses sintomas surgirem”, alerta.

Segundo Bruna, o cálculo da ingestão de água é uma média de 35 ml por quilo de peso. “Alguém que pese, por exemplo, 100 kg, deve beber cerca de 3,5 litros de água por dia”, ilustra. “Porém, durante o carnaval, a perda de líquido tende a ser maior devido ao calor, à exposição solar e ao intenso esforço físico. Por isso, pode ser necessário ingerir uma quantidade de água acima da média.”



“Vale frisar que a bebida alcoólica é diurética, e seu consumo excessivo pode piorar o quadro de desidratação. Então, beba com moderação, aumente o consumo de água e de suco natural, como de abacaxi com hortelã, ou água de coco”, orienta Bruna.

O que comer?

As refeições são igualmente importantes para reduzir os efeitos indesejados do álcool, dar saciedade e energia. A seguir, a coordenadora do curso de gastronomia da Estácio BH, Larissa Fernandes, dá dicas para uma alimentação saudável e sugere um cardápio para os dias de folia.

Tome um café da manhã reforçado : priorize frutas frescas ou suco de frutas, ovo, pão, iogurte natural, água de coco

: priorize ou suco de frutas, ovo, pão, iogurte natural, água de coco No almoço: escolha uma fonte de proteínas, carboidratos e fibras, como carnes magras (frango ou peixe), salada crua e a clássica combinação de arroz e feijão , rica em vitaminas e minerais, que fornece energia e ajuda na saciedade. Evite alimentos gordurosos e cafeína

escolha uma fonte de proteínas, carboidratos e fibras, como carnes magras (frango ou peixe), salada crua e a clássica combinação de , rica em vitaminas e minerais, que fornece energia e ajuda na saciedade. Evite alimentos gordurosos e Nos intervalos entre os blocos: consuma lanches leves, práticos e saudáveis, como barras de cereais . O sanduíche pode ser de pão integral com patê de frango e salada

consuma lanches leves, práticos e saudáveis, como . O sanduíche pode ser de com patê de frango e salada No jantar: siga a mesma lógica do almoço

“Mesmo se estiver na rua, faça uma pausa para o almoço”, orienta Larissa.

Como evitar intoxicações?

Se as refeições forem feitas fora de casa, Bruna lembra que é fundamental observar as condições de higiene do local e desinfetar as mãos antes de comer.

Escolha ambientes que tenham uma pia e sabão para fazer a desinfecção correta das mãos antes de consumir qualquer alimento. Caso contrário, leve na bolsa álcool em gel

Se for consumir de barracas ou ambulantes, verifique as condições de armazenamento e refrigeração da comida. Se a comida estiver exposta ao sol há muitas horas, não consuma

“Isopor sujo ou rachado aumenta o risco de contaminação”, alerta a especialista.

Larissa acrescenta outros cuidados para prevenir intoxicação alimentar ou a contaminação cruzada, isto é, quando um microrganismo presente em embalagens, alimentos ou utensílios é transferido para outro alimento. “Para reduzir esse risco, não consuma molhos caseiros, como maionese, alimentos e carnes cruas ou malpassadas, e ovos com a gema crua”, recomenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Se notar que a comida está com aparência estranha ou odor desagradável, não consuma”, ressalta.