Qual barra escolher para potencializar os treinos: de cereal ou proteica?

Em um mercado repleto de opções para quem busca uma alimentação prática e alinhada aos objetivos fitness, a escolha entre uma barra de cereal e uma barra proteica pode gerar dúvidas.

Com a promessa de energia rápida ou recuperação muscular, esses produtos se tornaram companheiros inseparáveis de atletas e entusiastas da vida saudável. No entanto, entender as nuances entre eles é crucial para potencializar os treinos e alcançar resultados desejados.



Apesar de parecerem similares, barras de cereal e proteicas atuam de maneiras distintas no plano alimentar. Para desmistificar o tema, Marcelo Carvalho, nutricionista parceiro da Integralmedica, esclarece as principais diferenças, indica a melhor opção para cada objetivo e ajuda a decifrar os rótulos nutricionais.



"Enquanto as barras de cereal são, em sua maioria, fontes de carboidratos e fibras, ideais para um lanche rápido que fornece energia, as proteicas são formuladas com um teor elevado de proteínas, essenciais para a recuperação e construção muscular”, compara Marcelo, que complementa: “a barra proteica é ideal para recuperação pós-treino e em rotinas alimentares focadas em hipertrofia ou definição”.

Por serem fonte de vitaminas, minerais e fibras, além de ajudar a saciar a fome e evitar o catabolismo (quebra de moléculas complexas para simples, que resulta em liberação de energia), as barras proteicas possuem ótima digestão, se tornando uma opção para aumento de massa magra, perda de gordura e reposição de proteínas. “Algumas opções no mercado são formuladas com whey protein, o que potencializa ainda mais o seu consumo no pré e pós-treino”, complementa o nutricionista.

Qual escolher e quando consumir?

De acordo com Carvalho, a escolha ideal depende do momento e do objetivo do treino. "No pré-treino, se o foco for exercício de resistência, a barra de cereal com carboidratos complexos pode ser uma boa alternativa. No entanto, se o foco é adquirir mais energia, a barra proteica pode ser a melhor opção”, orienta.



Para pós-treino ou para quem busca ganho de massa muscular, o especialista indica a barra proteica como uma perfeita aliada, pois auxilia na reparação das fibras musculares e na síntese proteica.

No entanto, o profissional alerta que “a quantidade de consumo de cada barra deve ser avaliada individualmente, considerando o gasto energético, o tipo de treino e os objetivos pessoais. Não existe uma regra única. O ideal é que a escolha seja feita com base nas necessidades nutricionais de cada um, e, se possível, com acompanhamento profissional”.



Entendendo o rótulo

Um dos maiores desafios para o consumidor é a leitura e interpretação dos rótulos nutricionais. Para ajudar, Marcelo oferece um guia prático que desvenda as informações mais importantes.

Lista de ingredientes : "Sempre observe a ordem dos ingredientes. Os primeiros são os que estão em maior quantidade. Nesse caso, a recomendação é procurar pelos ingredientes integrais e evitar opções no mercado que têm excesso de açúcares adicionados , xaropes e gorduras hidrogenadas."

: "Sempre observe a ordem dos ingredientes. Os primeiros são os que estão em maior quantidade. Nesse caso, a recomendação é procurar pelos ingredientes integrais e evitar opções no mercado que têm excesso de , xaropes e gorduras hidrogenadas." Carboidratos ou proteínas : O profissional indica que, as barras de cereal tenham uma boa gramatura de carboidratos complexos e fibras. No caso das barras proteicas, a indicação é optar por produtos com, no mínimo, 13g de proteína. “Além disso, verifique a fonte da proteína: whey protein, caseína , proteína vegetal etc. Isso influencia bastante no resultado da alimentação”, indica Marcelo.

: O profissional indica que, as barras de cereal tenham uma boa gramatura de carboidratos complexos e fibras. No caso das barras proteicas, a indicação é optar por produtos com, no mínimo, 13g de proteína. “Além disso, verifique a fonte da proteína: whey protein, , proteína vegetal etc. Isso influencia bastante no resultado da alimentação”, indica Marcelo. Açúcares : “Fique atento aos açúcares adicionados. Muitos produtos 'saudáveis' escondem altas quantidades de açúcar ", alerta o especialista para que o consumidor não sabote seus objetivos fitness.



: “Fique atento aos açúcares adicionados. Muitos produtos 'saudáveis' escondem ", alerta o especialista para que o consumidor não sabote seus objetivos fitness. Fibras : O especialista indica alternativas que tenham fibras, já que auxiliam na saciedade e saúde intestinal .



: O especialista indica alternativas que tenham fibras, já que auxiliam na saciedade e . Porção: "Sempre verifique a porção indicada no rótulo para não consumir mais do que o necessário", pontua o nutricionista.



Marcelo sugere que o consumo das barras de cereal ou proteicas esteja aliada ao objetivo do treino. "Com informação e acompanhamento nutricional é possível transformar as duas opções em ferramentas poderosas, tanto no pré-treino ou no pós-treino".

