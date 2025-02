Whey Protein: saiba para que serve, se engorda e como tomar

Nos últimos anos, o whey protein se tornou um dos suplementos mais populares entre praticantes de atividades físicas, atletas e até mesmo pessoas que buscam uma alimentação mais equilibrada. Mas, afinal, para que ele serve? Será que engorda? E qual o momento ideal para consumi-lo?

Derivado do soro do leite, o whey protein é uma proteína de alto valor biológico, utilizada para auxiliar na recuperação muscular e no ganho de massa magra. Além de ser uma excelente fonte de aminoácidos essenciais, ele também pode desempenhar um papel importante na manutenção da saúde geral, desde que consumido de forma adequada.

No entanto, para aproveitar todos os seus benefícios, é essencial entender como ele funciona e a melhor maneira de incluí-lo na dieta, sempre com a orientação de um profissional da área da saúde. A seguir, entenda mais sobre os benefícios do whey protein, se ele pode levar ao ganho de peso e qual o momento mais indicado para tomá-lo.

Para que serve o Whey Protein?

O principal objetivo do consumo de whey protein é complementar a ingestão proteica diária, especialmente para aqueles que possuem uma demanda aumentada, como praticantes de atividades físicas intensas. Ele contribui para a reparação e construção muscular, melhora do desempenho físico e recuperação após exercícios cansativos.

Além disso, pode ser benéfico para indivíduos com ingestão proteica insuficiente na dieta, auxiliando na manutenção da saúde geral.

Whey Protein engorda?

O consumo de whey protein, por si só, não leva ao ganho de peso. No entanto, como qualquer fonte calórica, seu uso excessivo ou desbalanceado pode contribuir para o aumento de peso, especialmente se não houver um controle adequado da dieta e da prática de atividades físicas.

O que determina se o whey protein engorda ou não é o balanço energético total: se a ingestão calórica for maior do que o gasto energético, haverá ganho de peso; caso contrário, o peso será mantido ou reduzido.

Quando e como tomar o Whey Protein?

A ingestão de whey protein pode ser adaptada conforme os objetivos individuais:

Antes do treino:

O consumo de whey protein antes do exercício pode ser benéfico para quem precisa de uma fonte rápida de proteína para evitar o catabolismo muscular e garantir mais energia durante a atividade física. No entanto, para um melhor efeito, ele pode ser combinado com uma fonte de carboidrato para fornecer energia imediata.

Depois do treino

O momento mais comum, e indicado, para consumir whey protein é logo após o treino, quando os músculos precisam de proteínas e aminoácidos para a recuperação e crescimento muscular. Por ser de rápida absorção, ele auxilia na síntese proteica e reduz o tempo de recuperação.

Outros momentos do dia

O whey protein também pode ser utilizado ao acordar, para interromper o catabolismo noturno, ou entre as refeições, como uma alternativa para complementar a ingestão diária de proteínas.

A dose recomendada varia conforme a necessidade individual, mas geralmente situa-se entre 20 a 40 gramas por dia. É fundamental consultar um nutricionista ou profissional de saúde para determinar a quantidade e o momento mais adequado ao seu perfil e objetivos.

O consumo de whey protein pode ser ajustado conforme os objetivos individuais, sendo indicado antes ou depois do treino para potencializar os resultados Liliia Bila de Getty Images

Tipos de Whey Protein

Existem diferentes tipos de whey protein, cada um com características específicas:

Concentrado: contém cerca de 70-80% de proteína, além de lactose e gorduras;



contém cerca de 70-80% de proteína, além de lactose e gorduras; Isolado: possui aproximadamente 90% ou mais de proteína, com menor quantidade de lactose e gorduras, sendo uma opção para intolerantes à lactose;

possui aproximadamente 90% ou mais de proteína, com menor quantidade de lactose e gorduras, sendo uma opção para intolerantes à lactose; Hidrolisado: passa por um processo de hidrólise, facilitando a digestão e absorção.

A importância da alimentação equilibrada e do acompanhamento profissional

O whey protein pode ser um grande aliado na construção muscular, na recuperação pós-treino e na complementação da ingestão proteica diária. No entanto, seu consumo deve ser feito de forma equilibrada e ajustada às necessidades individuais.

Além disso, é essencial lembrar que, apesar de seus benefícios, o whey protein não substitui uma alimentação equilibrada. Seu uso deve ser combinado com uma dieta saudável e variada, sempre com acompanhamento de um nutricionista ou profissional de saúde.

Se você está pensando em incluir whey protein na sua rotina, consulte um especialista para entender a melhor forma de consumo e obter resultados mais eficazes e seguros.

Não consuma medicamentos ou suplementos sem orientação de um profissional de saúde.