Carnaval: como evitar lesões durante a folia

O Carnaval é um período de intensa movimentação física, com horas seguidas de dança, caminhadas longas e o uso frequente de calçados inadequados. Essa combinação de fatores gera um combo perigoso para a saúde articular, especialmente para pessoas com condições pré-existentes.

De acordo com o neuro-ortopedista Luiz Felipe Carvalho, a sobrecarga sobre as articulações pode levar a lesões incômodas e até graves.

"Os calcanhares e os joelhos são regiões especialmente vulneráveis, principalmente devido ao impacto constante e ao uso prolongado de salto alto, longos períodos de esforço em pé, etc.", explica.

As lesões mais comuns no carnaval



Entre as lesões mais comuns estão a fascite plantar, que causa dor intensa na sola dos pés, a tendinite patelar, que surge devido ao excesso de impacto nos joelhos e tornozelos e as entorses com lesões ligamentares, muitas vezes provocadas por torções bruscas ao dançar ou caminhar em terrenos irregulares.

"A empolgação da festa faz com que muita gente ignore os sinais do corpo em situação de estresse, e isso pode levar a uma complicação maior", alerta Luiz Felipe.

Como prevenir lesões durante o carnaval?



Para evitar problemas e curtir a folia sem preocupações, algumas medidas simples podem fazer toda a diferença na saúde articular.

Segundo o médico, escolher calçados confortáveis, com amortecimento adequado, é fundamental. "Se for usar salto alto, o ideal é alterná-lo com momentos de descanso."

"Alongamentos antes e depois da festa também ajudam a preparar e recuperar a musculatura, principalmente para quem sai em blocos, etc., e já sabe que realizará um grande esforço nas articulações", diz o neuro-ortopedista.

"A desidratação também pode aumentar o risco de cãibras e fadiga muscular, comprometendo o bem-estar durante o evento. Por isso, é importante beber bastante água durante esse período", recomenda Luiz Felipe.

