ISTs e doença do beijo: devo me preocupar?

O carnaval é sinônimo de diversão, encontros e muita interação social. No entanto, essa época de celebração também exige cuidados com a saúde, já que o aumento do contato físico e das relações casuais eleva o risco de disseminação de doenças, especialmente as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e a mononucleose, popularmente conhecida como "doença do beijo".





A aglomeração em blocos de rua, festas e desfiles cria um ambiente perfeito para a transmissão de vírus e bactérias. Nesse contexto, a infectologista Jéssica Ramos alerta para a importância da proteção e cuidados redobrados. “Durante o carnaval, o contato próximo entre as pessoas aumenta, o que torna essencial o uso de preservativos, a higienização frequente das mãos e o cuidado ao compartilhar objetos pessoais, como copos e talheres”, afirma a especialista.





A mononucleose, que se transmite principalmente pela saliva, é uma das doenças que podem ser espalhadas rapidamente durante essa época. Embora o beijo seja uma das formas mais comuns de contágio, também é possível ser infectado ao dividir utensílios ou ter contato com gotículas de saliva. Seus sintomas incluem febre, dor de garganta intensa e cansaço extremo, podendo durar semanas. O melhor modo de prevenção é evitar o compartilhamento de objetos e manter a higiene constante, além de limitar o contato com pessoas sintomáticas.





As ISTs, por sua vez, representam outro grande risco durante o Carnaval. Doenças como sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, herpes genital e HIV podem ser transmitidas facilmente em relações sexuais sem proteção. Como alerta Jéssica: “O uso de preservativo em todas as relações sexuais, a realização de exames regulares e a vacinação contra o HPV e hepatite B são fundamentais para prevenir o contágio”.





Muitas dessas infecções podem ser assintomáticas, tornando o diagnóstico precoce essencial para evitar complicações graves, como infertilidade e problemas cardíacos, além de impedir a transmissão para outras pessoas.





Portanto, para curtir o Carnaval com segurança, é preciso estar atento às práticas de prevenção. “Usar preservativo, evitar o compartilhamento de objetos pessoais e realizar exames regularmente são medidas simples, mas eficazes para garantir que a festa seja apenas de alegria e diversão”, aconselha a infectologista.

