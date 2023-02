Bloquinho da saúde: entenda como o beijo pode atrapalhar sua folia

Para muitos, o carnaval é sinônimo de beijo na boca e é principalmente nessas horas que o cuidado com a saúde deve prevalecer (foto: Mia Harvey/Unsplash)

O carnaval de 2023 será nos dias 20 e 21 de fevereiro, e quem curte a folia está ansioso para aproveitar a maior festa brasileira, já que nos dois últimos anos a comemoração foi cancelada por conta da COVID-19. Já era hora de tirar a fantasia do armário, comprar o glitter e ver se o samba no pé está em dia. Entretanto, a animação para curtir a foleia precisa vir junto ao cuidado para voltar para casa apenas com boas memórias.