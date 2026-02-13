Assine
ALERTA

Como cuidar da saúde sexual no carnaval; orientações de uma infectologista

Infectologista explica e faz alerta sobre os riscos das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

13/02/2026 12:06

Carnaval
Cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade e liberdade. Curta o carnaval com alegria", recomenda infectologista crédito: Instagram @ressacadodiabo
 
O carnaval vai muito além da diversão; é também um período que exige atenção redobrada com a saúde. A infectologista e diretora clínica do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG), Raquel Bandeira, alerta para as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), explica como se prevenir e destaca outros cuidados essenciais para curtir a folia com consciência. 
 

Causadas por vírus, bactérias e outros microrganismos, as ISTs mais comuns nesse período são: HIV (vírus da imunodeficiência humana), sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites virais B e C e HPV (papilomavírus humano). Algumas dessas infecções podem ser prevenidas por meio da vacinação, recomendada antes do carnaval, como as vacinas contra a hepatite B (para quem não completou o esquema vacinal) e contra o HPV (dentro da faixa etária definida pelo SUS, com possibilidade de ampliação na rede privada). 
 
 
Além da vacinação, o uso de preservativos masculinos e femininos é essencial e continua sendo a principal forma de prevenção combinada contra as ISTs. “O preservativo é indispensável em relações casuais, com parceiros de status sorológico desconhecido, múltiplos parceiros e em qualquer prática sexual que envolva risco de contato com secreções”, reforça Raquel Bandeira. 
 
 
Em casos de rompimento do preservativo ou de relação sexual desprotegida, a orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde. “Para o HIV, a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) deve ser iniciada em até 72 horas, quanto antes, melhor. Também é fundamental a avaliação para outras ISTs, com testagem inicial e seguimento clínico conforme orientação médica”, explica a médica. A testagem rápida, que pode ser realizada antes e após o carnaval, é uma importante aliada da saúde. “Testar antes ajuda a conhecer o próprio status; testar depois permite identificar infecções recentes que podem ser assintomáticas, como a sífilis e o HIV em fase inicial”, completa a infectologistas. 
 
O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente outros métodos de prevenção contra as ISTs, como a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), que consiste no uso diário de medicamentos para prevenir o HIV em pessoas com maior risco, e a PEP (Profilaxia Pós-Exposição), indicada em situações de urgência após exposição ao vírus. 
“Cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade e liberdade. Curta o Carnaval com alegria, mas lembre-se: prevenção, informação e acesso ao SUS salvam vidas. Usar camisinha, testar, vacinar e procurar ajuda quando necessário são atitudes de quem se cuida e cuida do outro”, avalia a infectologista e diretora clínica do HUCM-MG.

