Como cuidar da saúde sexual no carnaval; orientações de uma infectologista

O carnaval vai muito além da diversão; é também um período que exige atenção redobrada com a saúde. A infectologista e diretora clínica do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG), Raquel Bandeira, alerta para as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), explica como se prevenir e destaca outros cuidados essenciais para curtir a folia com consciência.

Além da vacinação, o uso de preservativos masculinos e femininos é essencial e continua sendo a principal forma de prevenção combinada contra as ISTs. “O preservativo é indispensável em relações casuais, com parceiros de status sorológico desconhecido, múltiplos parceiros e em qualquer prática sexual que envolva risco de contato com secreções”, reforça Raquel Bandeira.

Em casos de rompimento do preservativo ou de relação sexual desprotegida, a orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde. “Para o HIV, a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) deve ser iniciada em até 72 horas, quanto antes, melhor. Também é fundamental a avaliação para outras ISTs, com testagem inicial e seguimento clínico conforme orientação médica”, explica a médica. A testagem rápida, que pode ser realizada antes e após o carnaval, é uma importante aliada da saúde. “Testar antes ajuda a conhecer o próprio status; testar depois permite identificar infecções recentes que podem ser assintomáticas, como a sífilis e o HIV em fase inicial”, completa a infectologistas.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente outros métodos de prevenção contra as ISTs, como a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), que consiste no uso diário de medicamentos para prevenir o HIV em pessoas com maior risco, e a PEP (Profilaxia Pós-Exposição), indicada em situações de urgência após exposição ao vírus.

“Cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade e liberdade. Curta o Carnaval com alegria, mas lembre-se: prevenção, informação e acesso ao SUS salvam vidas. Usar camisinha, testar, vacinar e procurar ajuda quando necessário são atitudes de quem se cuida e cuida do outro”, avalia a infectologista e diretora clínica do HUCM-MG.