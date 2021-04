Carolina Ferraz é o rosto da Pierre Cardin em 2021

(foto: Adriano Damas/Divulgação)

Óculos de sol com edição limitada com design inovador e exclusivo acabam de ser lançados pela grife Pierre Cardin. Estes novos óculos apresentam um design inspirado na combinação harmoniosa das formas geométricas mais queridas do estilista. O ponto e a linha, que Rodrigo Basilicati Cardin, diretor da Pierre Cardin Paris Design Studio, pessoalmente envolvido nas coleções de óculos, desejou incluir nesta peça única. A estrutura extremamente leve, confeccionada em aço, combina essas formas puras e essenciais em um equilíbrio perfeito. Elas são representadas tanto pelas lentes assimétricas - uma redonda e outra retangular - quanto pela decoração da barra metálica frontal.





Os novos modelos são versáteis e funcionais, graças ao prático clip-on magnético com lentes solares, que proporciona dois óculos em um só. A moldura feminina apresenta uma forma arredondada em grilamid fino com hastes de metal leve, onde a assinatura de Pierre Cardin é discretamente visível, além de clip-ons com lentes polarizadas para garantir uma visão perfeita em qualquer ocasião.





O modelo está disponível em uma paleta de cores vibrantes, entre os tons encontram-se o vermelho - que acompanha lentes gradientes verdes e clip-on preto -, roxo - com lentes também na cor roxa e clip-on marrom gradiente e também o clássico preto com lentes esfumadas. Outro modelo, Optical Frame, apresenta armação em uma ampla linha geométrica em metal bicolor, com sutis linhas gráficas de esmalte que definem seu contorno. Adequada para a inserção de lentes progressivas, possui também dobradiças flexíveis e confortáveis. Este modelo está disponível em dourado, preto com as extremidades pretas, cobre com as extremidades brancas opala, areia e vermelho com extremidades vermelhas.





A terceira proposta é uma refinada armação óptica em formato de borboleta em metal bicolor. Com um sutil padrão geométrico e gráfico, além de possuir hastes coloridas, o modelo é também personalizado com a logo da monograma Pierre Cardin. A peça acompanha dobradiças flexíveis confortáveis e está disponível em dourado, cobre e dourado claro. A atriz e apresentadora Carolina Ferraz é a nova embaixatriz de Cardin para 2021 e também estampa essa nova campanha de óculos Pierre Cardin.





A nova campanha, fotografada em São Paulo por Adriano Damas, retrata a atriz usando os óculos de sol e de grau da nova coleção, e reflete a personalidade da mulher Pierre Cardin: clássica e contemporânea ao mesmo tempo e com gosto por detalhes sofisticados - inspirada na icônica herança da maison francesa.





Fotografados em um cenário metropolitano incrível, os novos visuais transmitem um sentimento refinado e também poderoso. Combinando a modernidade da paisagem urbana com uma sensação de fascínio atemporal, o jogo de contrastes reflete o talento visionário de Cardin e o espírito de suas criações lendárias.