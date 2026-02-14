Carnaval no Rio: Tradicional Cordão da Bola Preta abre dia com 57 blocos
Fundado em 1918, bloco reúne centenas de milhares de pessoas nas primeiras horas da manhã
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O sábado (14) será o dia mais intenso do carnaval de rua do Rio em 2026. Ao todo, 57 blocos desfilam pela cidade, espalhados do centro à zona sul, consolidando a data como o ponto alto da programação oficial.
Abrindo a folia, o lendário Cordão da Bola Preta ocupa a rua Primeiro de Março, no centro, dentro do Circuito Preta Gil. Fundado em 1918, o bloco mais antigo em atividade na cidade costuma reunir centenas de milhares de pessoas nas primeiras horas da manhã, ao som de marchinhas que atravessam gerações. A concentração começou às 7h.
Enquanto o megabloco avança pelo centro, outros cortejos tradicionais e alternativos se espalham pela cidade, exigindo planejamento dos foliões.
Em Santa Teresa, o Céu na Terra toma as ladeiras do bairro com seus bonecões e pernas de pau. Conhecido pela orquestra própria e pelos arranjos elaborados, o bloco mistura marchinhas e ritmos brasileiros, e forte presença cênica. O bloco se concentra às 7h, no Largo dos Guimarães.
No mesmo horário, o Amigos da Onça se concentra no calçadão da Praia do Flamengo, com saída às 8h. O desfile é marcado por repertório variado e clima festivo à beira da Baía de Guanabara.
No centro, o Multibloco e o Bloco Exagerado reforçam a ocupação da região pela manhã. O Multibloco aposta na mistura de ritmos - do samba ao pop e ao funk - enquanto o Exagerado presta homenagem a Cazuza, embalando o público com sucessos como "Pro Dia Nascer Feliz" e "O Tempo Não Para".
Na zona sul, o Escangalha desfila no Jardim Botânico a partir das 8h. Já o Bloco do Barbas ocupa as ruas de Botafogo no fim da manhã.
Outro tradicional cortejo do dia é a Banda de Ipanema. Conhecido pela celebração da diversidade e pelas fantasias criativas, o cortejo mistura marchinhas, sambas e música popular brasileira, transformando as ruas do bairro em palco de sátira e performance bem-humorada.
O Carnaval de rua do Rio começou oficialmente em janeiro e segue até 22 de fevereiro, com 460 desfiles programados, sendo 35 deles estreantes. A prefeitura estima que cerca de 6 milhões de pessoas participem da festa ao longo do período.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO
Cordão da Bola Preta (megabloco)
- Concentração: 7h
- Início: 9h
- Local: rua Primeiro de Março, 33, centro
Bloco Amigos da Onça
- Concentração: 7h
- Início: 8h
- Local: Calçadão da Praia do Flamengo, 3, Flamengo
Céu na Terra
- Concentração: 7h
- Início: 8h
- Local: Largo dos Guimarães, Santa Teresa
Multibloco
- Concentração: 7h
- Início: 8h
- Local: avenida Henrique Valadares, 75, centro
Bloco Escangalha
- Concentração: 8h
- Início: 9h
- Local: rua Pacheco Leão, 20, Jardim Botânico
Bloco Exagerado
- Concentração: 8h
- Início: 9h
- Local: Praça Tiradentes, centro
Bloco do Barbas
- Concentração: 11h
- Início: 12h
- Local: rua Arnaldo Quintela, 120, Botafogo
Banda de Ipanema
- Concentração: 15h
- Início: 17h
- Local: rua Gomes Carneiro, 55, Ipanema