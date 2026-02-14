Assine
Carnaval: Mulher Pera chega atrasada e é impedida de desfilar

Musa da Mocidade Unida da Mooca não desfilou na noite dessa sexta-feira

Repórter
14/02/2026 10:02

Mulher Pera foi impedida de desfilar na Mocidade Unida da Mooca
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Suéllem Cury, conhecida como Mulher Pera, usou as redes sociais para desabafar após ser impedida de desfilar pela Mocidade Unida da Mooca, no Anhembi, em São Paulo.

De acordo com a influenciadora, a fantasia inicialmente preparada não a agradou. Por isso, ela optou por usar outro figurino ao chegar ao sambódromo. A troca, no entanto, teria desagradado a diretora responsável, que a proibiu de representar a escola no desfile.

Abalada, Mulher Pera afirmou estar "muito chateada" com a situação e sinalizou que pretende tornar o caso público.

"Cheguei aqui, vim com outra fantasia, porque a minha era horrível. Eu não tinha gostado, cheguei uma hora antes e não estão querendo me deixar subir. Não estou entendendo, vou ter que divulgar porque estou muito chateada. São 22h, a escola entra às 23h", disse a Mulher Pera.

