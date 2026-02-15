Assine
REVERÊNCIA

Família de Lô Borges homenageia o músico no Bloco da Esquina

Na multidão, muitos foliões escolheram a fantasia da flor emblemática para seguir o bloco

Izabella Caixeta
15/02/2026 13:27

Para Fred Borges, este é um dia que ele vai guardar para sempre na memória
Para Fred Borges, este é um dia que vai guardar para sempre na memória

Durante o cortejo do Bloco da Esquina, integrantes da família Borges prestaram homenagem a Lô Borges, no domingo de carnaval em Belo Horizonte. O músico e fundador do Clube da Esquina morreu em novembro de 2025, aos 73 anos. 

Os sobrinhos Fred e Rodrigo Borges e o irmão Nico subiram no trio elétrico e cantaram “Um girassol da cor do seu cabelo”, um dos grandes sucessos de Lô Borges. Na multidão, muitos foliões escolheram a fantasia da flor emblemática para acompanhar o bloco.

Fred Borges conta que não estava planejado cantar no trio, mas que o convite foi uma grata surpresa, afirmando que este é um dia que vai guardar para sempre na memória.

“Estou bem emocionado e comovido com tudo o que está acontecendo. É um festival de homenagens e muito merecido, pelo legado artístico que Lô construiu. Lô virou praticamente sinônimo de um gênero musical”, diz Fred.

carnaval carnaval-2026 carnavalbh clube-da-esquin clube-da-esquina lo-borges musica

