Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma mulher de 23 anos confessou ter matado o namorado, de 29 anos, com um golpe de faca após uma briga durante uma noite de intenso consumo de drogas, nesse sábado (14/02), no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte.

O corpo de Davidson Araújo Matos Santarelli foi encontrado com um ferimento perfurocortante no tórax e outro na cabeça.

A mulher confessou o crime, alegando legítima defesa durante uma discussão e briga com o companheiro. Parentes confirmam que as brigas e consumo de drogas entre o casal eram frequentes.

Segundo a versão da mulher, ela estava consumindo cocaína enquanto o namorado fumava crack, na residência situada na Rua Pitangui.

Ainda segundo relato dela, os dois começaram discussão e o homem a teria agarrado pelo pescoço. Sem dizer em que momento pegou a faca, ela contou que golpeou o companheiro na altura do peito, momento em que ele caiu.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA Leste), apresentando perfurações no tórax e ferimentos no crânio. Conforme o prontuário da unidade de saúde, Davidson sofreu parada cardiorrespiratória logo após o ingresso no centro médico e morreu. O corpo foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico-Legal (IML).

Em quadrinhos, com foi o crime da mulher mata namorado com faca e vai a UPA para saber de seu estado imagens geradas por inteligência artificial/acervo Estado de Minas

Com base em relatos de testemunhas que apontavam a namorada como autora das agressões, policiais militares realizaram buscas e localizaram a jovem na residência de um familiar, situada a aproximadamente cinco quilômetros do local do crime.

Durante o depoimento inicial, a mulher apresentou informações contraditórias, mas acabou confessando a autoria do golpe.

A suspeita afirmou que utilizou a faca para repelir a investida física do namorado, atingindo-o apenas uma vez na região torácica.

Quanto ao ferimento na cabeça, a detida explicou que a lesão foi provocada pela queda da vítima após ter sido esfaqueada.

Ela relatou ainda que, logo após o ocorrido, buscou auxílio com a irmã de Davidson, que estava nas proximidades da casa, e tentou reanimá-lo com água.

Antes de se dirigir à residência do irmão, ela teria passado pela UPA para obter informações sobre o estado clínico do companheiro.

A arma utilizada no crime não foi recuperada, uma vez que a autora afirmou não recordar o local exato onde descartou o objeto.

Diante da confissão e das evidências coletadas, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para a formalização do auto de prisão e demais providências judiciais.

O caso segue agora sob investigação da Polícia Judiciária, que busca esclarecer todas as circunstâncias do homicídio.

O inquérito investigará a tese de defesa apresentada pela suspeita e determinará se as agressões prévias relatadas por ela realmente ocorreram no momento da reação violenta que resultou na morte de Davidson ou se ele também poderia ter sido atacado na cabeça antes de ser esfaqueado.

Cronologia dos fatos