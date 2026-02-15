Pai morre carbonizado dentro de carro em acidente com dois mortos em Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Mãe e duas filhas escaparam gravemente feridas de um carro capotado e em chamas após acidente, mas o pai ficou preso e morreu carbonizado, no início da noite deste sábado (14/2), na MGC-135 (BR-135), na altura de Mirabela, no Norte de Minas Gerais.

O desastre é um dos mais graves do carnaval mineiro e ocorreu depois que dois carros que vinham em sentidos opostos colidiram de frente, por volta das 19h, no km 282. O motorista do outro veículo também ficou preso às ferragens e morreu.

O sinistro foi próximo à entrada para a comunidade rural de São Bento. O acidente envolveu um veículo ocupado por uma família de Ibirité e outro conduzido por um homem que viajava sozinho de Januária sentido Curvelo.



O impacto destruiu os automóveis e gerou risco de novas colisões na pista, que ficou interditada durante o atendimento.

Com a batida de frente, o carro da família capotou para fora da pista e pegou fogo em seguida. O condutor desse automóvel não conseguiu sair a tempo e teve o corpo carbonizado.

No outro veículo, o motorista ficou preso às ferragens e, embora tenha recebido os primeiros socorros ainda no local, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após ser retirado do que restou do seu carro.

Como foi o resgate das vítimas?

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu trabalharam em conjunto para o resgate dos sobreviventes e controle dos danos.

Enquanto os bombeiros utilizavam equipamentos hidráulicos para cortar a lataria do segundo veículo e extinguir as chamas do primeiro, os socorristas estabilizavam a mãe e as duas filhas da primeira vítima.

A operação de socorro exigiu rapidez devido à gravidade das lesões das passageiras e ao risco de explosões remanescentes no local.

Uma adolescente de 12 anos foi diagnosticada com traumatismo craniano e trauma abdominal grave e levada às pressas para cirurgia de emergência na Santa Casa de Montes Claros. Sua irmã, de 18 anos, foi transportada pelo helicóptero Arcanjo para agilizar o atendimento médico especializado, devido à distância do local do acidente. A mãe também permanece sob cuidados hospitalares, após ter sido encaminhada por ambulância do Samu.

“As equipes realizaram a retirada da vítima das ferragens e o combate ao incêndio no veículo capotado”, informou o CBMMG.

Após a conclusão dos trabalhos de resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e a rodovia foi liberada para o fluxo normal de veículos, após a limpeza dos detritos e a remoção das carcaças.

A região tem registrado um histórico crítico de acidentes nos últimos meses. Em outubro de 2025, uma colisão entre um carro e um caminhão de leite no km 312, também em Mirabela, resultou na morte de cinco pessoas da mesma família.

Além disso, em agosto do ano passado, dois acidentes distintos na mesma rodovia deixaram seis feridos em um único dia, reforçando o perigo desse trecho da MGC-135 para os motoristas que trafegam entre o Norte de Minas e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Civil e a perícia técnica trabalham agora para identificar as causas exatas que levaram à invasão da pista contrária por um dos veículos.

Primeira resposta: chegada das equipes do CBMMG e SAMU ao quilômetro 282

Combate ao fogo: extinção das chamas no veículo que capotou fora da pista

Desencarceramento: uso de ferramentas hidráulicas para retirar o motorista preso às ferragens

Triagem médica: estabilização das três sobreviventes no local do acidente

Resgate aéreo: transporte da jovem de 18 anos pelo helicóptero Arcanjo

Liberação da via: limpeza da pista e remoção dos veículos após o trabalho da perícia



