Rodovias em Minas: confira onde estão os perigos no tráfego de carnaval

Mesmo sem blocos e folia oficiais nas ruas dos principais destinos turísticos dos mineiros por causa da pandemia do novo coronavírus, as concessionárias que administram as rodovias do estado preveem um grande volume de veículos viajando a partir de hoje. Só na BR-040, o fluxo deve ser ampliado em cerca de 25%, com o ingresso de mais de 500 mil veículos nos sentidos Brasília e Rio de Janeiro, segundo a Via 040. Quem tomar esse caminho terá pedágios, mas estrada em condições melhores, enquanto que nas vias não pedagiadas, como as BRs-262 (BH-Vitória) e 381 (BH-Vale do Aço e litoral baiano), as chuvas devastaram as rodovias abrindo erosões, derrubando barreiras e ampliando buracos que tornam a viagem de feriado ainda mais perigosa. As duas vias serão leiloadas hoje. A reportagem do Estado de Minas preparou um roteiro com os principais obstáculos dessas estradas. (Confira o quadro.)

Uma cratera que se abriu durante chuvas em trecho da BR-381, em Sabará, e quedas de barreiras na BR-262 estão entre os pontos de risco nas duas rodovias que apresentam as piores condições (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 14/2/22) (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press - 11/2/22 )

A previsão das concessionárias é de tráfego intenso hoje, a partir das 15h, sobretudo no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que faz as ligações com as principais estradas mineiras. Já amanhã (26/2), o horário mais congestionado deverá ser entre as 6h e o meio-dia. No domingo (27/2) e na segunda-feira (28/2), a previsão é de trânsito normal. Já o retorno dos viajantes deve promover um grande fluxo de veículos na terça-feira (1º/3), entre as 13h e as 18h. Há possibilidade de chuvas todos os dias, o que pode agravar perigos já existentes, tornar o tráfego ainda mais lento e exigir mais cuidados dos motoristas.

Os destinos mais desafiadores para as habilidades e a prudência dos motoristas, bem como para a resistência de pneus, rodas, amortecedores e molas, são as rodovias BR-262 (Espírito Santo) e BR-381 (Vale do Aço). Tanto que, nos seus primeiros 100 quilômetros, esse segmento comum às duas vias, até João Monlevade, é conhecido como a Rodovia da Morte. Por meio de informações do DNIT, Polícia Rodoviária Federal, aplicativo de tráfego Waze e de verificação da reportagem, há indicações de trechos que inspiram muito cuidado.

O teste de paciência começa logo após o condutor deixar o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Um gargalo de cinco quilômetros entre BH e Sabará. Desde a ponte sobre o Rio das Velhas, passando pelos acessos do trevo elevado de Santa Luzia – se estendendo nesse caminho pela Avenida Beira-Rio –, até um segmento que está em obras desde janeiro, quando as erosões de encosta destruíram parte do asfalto. Operários e máquinas estreitaram o tráfego por passagens de terra e pedras esburacadas, enquanto tentam restaurar a via emergencialmente. Essas fileiras lentas de tráfego se encontram, ainda, com o circuito de cones da passagem pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, onde se trafega a baixa velocidade por razões de segurança. A passagem pela ponte do Rio das Velhas também gera lento deslocamento devido aos radares, que resultam em velocidades abaixo de 30km/h nos caminhões mais pesados.

A travessia de João Monlevade está em condições degradantes. São buracos profundos e em posições que confundem os motoristas, obrigando muitos a trafegarem por acostamentos e na contramão. Há também perigos de deslizamento de encostas em alguns pontos, sendo o trecho mais comprometido na altura do Km 401. Após a ponte sobre o Rio Piracicaba, todos os caminhos se desdobram em ainda mais buracos nos acessos e trevos, seja para a BR-262 seja para a BR-381. Na via que leva para o Espírito Santo (BR-262), o martírio continua enquanto se trafega dentro de Minas Gerais.

De João Monlevade ao distrito de Jurumirim, em Rio Casca, até a ponte sobre o Rio Doce, são 50 quilômetros de buracos profundos, acostamentos e faixas sendo engolidos por erosões e encostas desabando sobre a pista. Depois disso, mais 30 quilômetros ruins até o desvio pela rodovia MG-329, já que não há passagem pela BR-262 por Abre Campo, depois que as chuvas arrasaram a estrada. O desvio segue em condições de asfalto ruins por Raul Soares e Caratinga, onde se toma a BR-116 para Realeza, em Manhuaçu, e o retorno à BR-262, depois de quase 160 quilômetros de estrada também em estado de conservação muito ruim até o Espírito Santo, onde as condições são melhores.

Pela BR-381, a partir de João Monlevade para o Vale do Aço e a Bahia, as condições são ruins, mas não tão extremas. Até Governador Valadares, há dois pontos com desvios nos próprios trechos, devido a danos provocados pelas tempestades do início do ano. Em Nova Era, por exemplo, motoristas enfrentam um desvio no Km 321, após o asfalto ter estufado e a via ficar intransitável. Ali funciona um contorno, em trecho de 200 metros, com a constituição de aterro e a estruturação de um leito de pedras que permite a circulação de veículos nos dois sentidos.

Em Antônio Dias, a Ponte Mauá, sobre o Rio Piracicaba, está interditada e há desvio pela Rua Belo Horizonte (MG-425) dentro da zona urbana da cidade, uma via que também já apresenta buracos e degradação devido à ampliação do tráfego pesado que vem sendo desviado por aquele caminho.





Circulação reduzida para veículos de grande porte

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) publicou portaria no “Minas Gerais”, diário oficial do estado, na quarta-feira (23/2), restringindo a circulação de veículos de grande porte durante os feriados do carnaval, semana santa e fim de ano pelas rodovias estaduais de pista simples, em função do aumento significativo do fluxo de veículos nas datas. Nessas vias, os transportes pesados de cargas só podem ocorrer em 25 de fevereiro e 1º de março, das 16h às 22h. E em 26 de fevereiro e 2 de março entre as 6h e o meio-dia.

“Os motoristas de veículos de grande porte que não respeitarem as restrições estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (artigo 187-I da Lei Federal 9.503, de 1997), o que representará a perda de quatro pontos na carteira, multa de R$ 130,16 e retenção do veículo até o término do horário-limite”, informou o DER-MG.

Na Grande BH, o trânsito entre o Trevo dos Cristais e o Trevo do Quintas II, na MG-030, onde ocorreu um deslizamento de encosta em Nova Lima, passou a ser liberado a partir das 5h, informa a prefeitura municipal. Durante o dia, o tráfego é em esquema de pare e siga. No período da noite, a partir das 19h, o trecho será totalmente interditado para todos os veículos.