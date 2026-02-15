Preso a ferragens é salvo entre quatro feridos de acidente em Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas presa entre as ferragens do veículo, em um acidente entre dois carros na manhã deste domingo (15/02), na MG-179, no Sul de Minas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência se deu no trecho que conecta as cidades de Machado e Poço Fundo.

Trata-se de uma rodovia de pistas simples, sem acostamentos, e que no segmento não tem pintura de separação entre as faixas de tráfego opostas. O incidente ocorreu em área caracterizada por vastas plantações de café e proximidade com o curso do Rio Machado.

Um dos carros bateu de frente contra a lateral do que trafegava em sentido oposto. Os dois veículos batidos ficaram sobre a pista, exigindo intervenção imediata da Polícia Militar para isolar o perímetro.

O impacto deformou a estrutura de um dos carros, impedindo a saída de um dos ocupantes.

Como o ferido foi tirado das ferragens?

O Corpo de Bombeiros de Machado utilizou equipamentos hidráulicos para desencarcerar as vítimas, técnica aplicada quando uma pessoa fica presa às ferragens.

A equipe cortou partes da lataria para criar uma abertura segura e retirar o passageiro sem agravar possíveis lesões. Apesar da complexidade da operação e do estrago visível nos veículos, todos os envolvidos foram retirados conscientes do local.

O atendimento médico foi realizado de forma integrada entre os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após a estabilização inicial no local, as quatro vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde da região para exames detalhados. Informações preliminares das equipes de saúde indicam que nenhum dos envolvidos teve ferimentos que colocassem a vida em risco imediato.

"O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da condução responsável e do respeito às normas de trânsito para a preservação de vidas”, informou o CBMMG.

Fatos similares têm sido frequentes nesta região nos últimos seis meses. Em janeiro de 2026, oito pessoas ficaram feridas em uma batida entre uma van e um carro na mesma rodovia, e em dezembro de 2025, um capotamento foi registrado no quilômetro 20 da MG-179, próximo a Machado.

