MG: motorista morre afogado em carro que saiu da pista e caiu em rio

Um homem de 36 anos morreu afogado depois de o carro em que estava perder o controle na rodovia LMG-862 e cair de rodas para cima dentro do Rio do Peixe, entre São Tomé das Letras e Três Corações, no Sul de Minas.

O sinistro ocorreu na manhã deste sábado de carnaval (14/02), em um trecho caracterizado pela proximidade com residências rurais e acessos a fazendas locais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima foi identificada como Márcio José Arantes, de 36 anos.

Como foi o resgate?

O CBMMG informou que o resgate do corpo envolveu risco imediato devido à instabilidade do veículo dentro do leito do rio, exigindo cautela das equipes para evitar que o carro fosse arrastado pela correnteza.

O automóvel foi encontrado em posição invertida, com as rodas voltadas para cima e a maior parte da estrutura submersa. Apenas os pneus e parte do assoalho permaneciam visíveis acima da superfície para os socorristas do CBMMG.

A segurança dos bombeiros foi priorizada. “Adentramos o leito do rio com cautela, verificando que o automóvel estava estável em razão da baixa profundidade do trecho”, informou o CBMMG.

Após essa avaliação, os militares confirmaram que o veículo estava firme no fundo do rio, permitindo que a equipe trabalhasse diretamente sobre a carcaça sem o risco de novas movimentações.

O acesso ao interior do carro exigiu o uso de equipamentos de desencarceramento. Os militares utilizaram uma ferramenta hidráulica expansora para forçar a abertura da porta do motorista, que estava travada devido à pressão da água e às deformações causadas pelo impacto.

Após a retirada do corpo, a área foi isolada para permitir o trabalho da Polícia Civil e da perícia técnica.

Os peritos realizaram o levantamento de evidências para determinar a dinâmica do acidente e identificar se houve falha mecânica ou erro humano.



O corpo de Márcio José Arantes foi encaminhado para os procedimentos legais antes de ser liberado para a família em sua cidade natal, Formiga.

As causas do ocorrido serão apuradas pelas autoridades competentes. A investigação deverá apontar se as condições da via ou fatores climáticos contribuíram para que o veículo saísse da pista e terminasse submerso no leito do rio.

Segurança em rodovias rurais

Velocidade reduzida: fundamental em trechos com curvas sinuosas e pontes estreitas

Atenção à pista: observar a presença de cascalho ou lama que podem causar derrapagens

Perigo hídrico: evitar trafegar em margens de rios durante períodos de chuva intensa

Equipamento de segurança: uso indispensável do cinto de segurança para todos os ocupantes

Revisão mecânica: conferir freios e pneus antes de circular por rodovias estaduais

Capotamento no Rio do Peixe

Acionamento: equipe de Três Corações solicitada na manhã de sábado

Avaliação inicial: identificação de veículo submerso com rodas visíveis

Estabilização: verificação da segurança do automóvel no leito do rio

Desencarceramento: uso de ferramenta expansora para abertura de porta

Constatação: localização da vítima de 36 anos sem sinais vitais

Encaminhamento: corpo liberado para perícia técnica e Polícia Civil