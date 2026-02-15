Dona de bar é presa por tráfico de drogas e adulteração de bebidas em Minas
Drogas e garrafas de bebida alcoólica foram apreendidas pela Polícia Militar durante operação na madrugada deste domingo (15/2)
A dona de um bar em Governador Valadares (MG), no Rio Doce, foi presa por alteração de bebidas alcoólicas e tráfico de drogas na madrugada deste domingo (15/2).
De acordo com a Polícia Militar (PM), foram encontrados frascos de loló – droga inalante –, comprimidos de ecstasy e garrafas de bebida adulteradas. Segundo a PM, uma operação desencadeou a ida dos militares até o bar, localizado no Bairro Jardim Pérola.
Os militares informaram que o local já teve outras ocorrências que comprometem a segurança pública, devido à frequente aglomeração de indivíduos envolvidos em práticas criminosas.
A Vigilância Sanitária também participou da ação e, diante dos crimes e riscos à saúde pública, o estabelecimento foi interditado e a proprietária presa em flagrante.
O que foi apreendido?
- 51 frascos de loló
- 39 comprimidos de ecstasy
- 26 garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas