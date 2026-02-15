Assine
OPERAÇÃO POLICIAL

Dona de bar é presa por tráfico de drogas e adulteração de bebidas em Minas

Drogas e garrafas de bebida alcoólica foram apreendidas pela Polícia Militar durante operação na madrugada deste domingo (15/2)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/02/2026 17:50

PM apreendeu 26 garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas em bar alvo de operação nesta madrugada
PM apreendeu 26 garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas em bar alvo de operação nesta madrugada crédito: PMMG/Divulgação

A dona de um bar em Governador Valadares (MG), no Rio Doce, foi presa por alteração de bebidas alcoólicas e tráfico de drogas na madrugada deste domingo (15/2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), foram encontrados frascos de loló – droga inalante –, comprimidos de ecstasy e garrafas de bebida adulteradas. Segundo a PM, uma operação desencadeou a ida dos militares até o bar, localizado no Bairro Jardim Pérola.

Os militares informaram que o local já teve outras ocorrências que comprometem a segurança pública, devido à frequente aglomeração de indivíduos envolvidos em práticas criminosas.

A Vigilância Sanitária também participou da ação e, diante dos crimes e riscos à saúde pública, o estabelecimento foi interditado e a proprietária presa em flagrante.

O que foi apreendido?

  • 51 frascos de loló
  • 39 comprimidos de ecstasy
  • 26 garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas

