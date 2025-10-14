Bebida adulterada: 5 sinais para identificar e não cair em golpes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A recente preocupação com a segurança de bebidas alcoólicas trouxe à tona um perigo real e muitas vezes silencioso: o consumo de produtos adulterados. Saber identificar uma bebida falsa não é apenas uma questão de garantir a qualidade do que se consome, mas uma medida de proteção à saúde.

Além do metanol, outros tipos de substâncias tóxicas podem ser utilizadas no mercado ilegal de bebidas para baratear a produção. A ingestão desses produtos consequências graves. Por isso, estar atento aos detalhes antes de abrir a garrafa é fundamental para evitar cair em golpes e colocar a vida em risco.

Sinais de alerta para identificar bebidas falsificadas

Aprender a reconhecer os indícios de falsificação é a melhor ferramenta do consumidor. A tarefa exige atenção, mas alguns passos simples podem revelar se um produto é ou não autêntico. Desde o lacre até o líquido dentro da garrafa, cada detalhe conta. Abaixo, listamos os principais pontos que você deve observar antes de consumir qualquer bebida alcoólica.

1. Verifique o lacre e a tampa

O primeiro ponto de contato com o produto é a tampa. Em bebidas originais, o lacre se rompe ao ser aberto pela primeira vez e geralmente é feito de um material resistente, que não se solta com facilidade. Desconfie de tampas que parecem soltas, giram em falso ou apresentam sinais de violação, como arranhões ou cola aparente. Muitas marcas também possuem um acabamento plástico personalizado sobre a tampa, que deve estar intacto.

2. Analise o rótulo com atenção

Rótulos de produtos falsificados costumam ter erros grosseiros. Procure por falhas de impressão, como cores borradas, texto desalinhado ou informações com erros de ortografia. A qualidade do papel também é um indicador: rótulos falsos são frequentemente feitos com material de baixa qualidade e colados de forma irregular, com bolhas de ar ou excesso de cola nas bordas. Passe o dedo sobre o rótulo; em muitos produtos autênticos, a impressão possui um leve relevo.

3. Procure pelo selo fiscal

A maioria das bebidas destiladas vendidas no Brasil, como uísque, vodca e gim importados, deve ter o Selo de Controle do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), emitido pela Receita Federal. Esse selo geralmente fica sobre a tampa da garrafa e tem uma marca d'água, com desenho da bandeira do Brasil, intervalado com as letras RFB . Verifique se ele está presente e intacto. A ausência desse selo é um dos indícios mais fortes de que o produto é irregular.

4. Desconfie de preços muito baixos

Promoções são comuns, mas preços excessivamente abaixo da média do mercado são um grande sinal de alerta. Falsificadores conseguem vender seus produtos por valores muito menores porque utilizam ingredientes de péssima qualidade e álcool impróprio para o consumo. Antes de comprar, pesquise o preço médio da bebida em lojas e supermercados conhecidos. Se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é.

5. Observe a aparência do líquido

Por fim, observe o conteúdo da garrafa. Bebidas originais passam por um rigoroso processo de filtragem e têm uma aparência límpida e consistente. Produtos falsificados podem apresentar partículas em suspensão, sedimentos no fundo ou uma coloração diferente da habitual. Se possível, compare com uma garrafa de procedência conhecida. O cheiro também pode entregar a fraude: um odor forte e químico, diferente do aroma característico da bebida, indica adulteração.

O que é metanol e por que é tão perigoso?

O metanol é um tipo de álcool usado como solvente industrial e combustível. Ele é extremamente tóxico para o consumo humano.

Quando ingerido, o corpo o metaboliza em substâncias que atacam o sistema nervoso, especialmente o nervo óptico, podendo levar à cegueira irreversível e até à morte. Vale destacar que não é possível identificar a presença do metanol em bebias apenas olhando, cheirando ou provando o líquido. Ele não altera cor, odor ou sabor, e só pode ser detectado por testes laboratoriais.

Comprar bebidas em promoções on-line é arriscado?

Comprar on-line exige cuidado redobrado. Dê preferência a sites oficiais das marcas, grandes redes de supermercados ou lojas especializadas com boa reputação.

Evite vendedores de marketplaces com poucas avaliações ou que oferecem preços muito abaixo do mercado, pois o risco de adquirir um produto falso é maior.

O que fazer se eu suspeitar que comprei uma bebida falsificada?

Não consuma a bebida em hipótese alguma. O ideal é guardar o produto e a nota fiscal e entrar em contato com os órgãos de fiscalização, como a Vigilância Sanitária de seu município ou a polícia.

Você também pode notificar o fabricante oficial, que tem interesse em combater a pirataria de seus produtos.

Bebidas mais caras têm maior risco de serem falsificadas?

Sim. Geralmente, bebidas de maior valor agregado e grande procura, como uísques importados e vodcas premium, são os alvos preferidos dos falsificadores.

No entanto, qualquer tipo de bebida pode ser adulterado. A regra é sempre verificar a procedência, independentemente do preço ou da marca.

Além dos sinais visuais, existe outra forma de verificar a autenticidade?

Sim. Atualmente, muitas marcas estão investindo em tecnologia para garantir a segurança do consumidor. Verifique se a embalagem possui um QR Code.

Ao escanear o código com o celular, você deve ser direcionado para o site oficial da marca com informações que confirmam a autenticidade daquele lote específico.

