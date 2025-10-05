Assine
EM BRASÍLIA

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Segundo o boletim médico, o artista apresentou 'excelente evolução clínica' e deverá seguir com os cuidados em casa

Agência Brasil
Agência Brasil
05/10/2025 21:41

Cantor Hungria tem estado de saúde atualizado após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol
O cantor fez exames no hospital para confirmar a intoxicação por metanol, mas os resultados ainda não foram divulgados crédito: Observatório dos Famosos

O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica neste domingo (5/10). Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quinta-feira (2/10), por suspeita de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica.

Segundo o boletim médico, o artista apresentou "excelente evolução clínica" e deverá seguir com os cuidados em casa.

O cantor fez exames no hospital para confirmar a intoxicação por metanol, mas os resultados ainda não foram divulgados. 

