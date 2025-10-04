Hungria tem boa recuperação e não necessita mais de hemodiálise, diz boletim médico

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido artisticamente como Hungria, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, no Distrito Federal. De acordo com boletim médico divulgado neste sábado (4/10), o artista apresenta evolução positiva no quadro clínico e já não necessita de hemodiálise. Apesar da melhora, ele continua sob cuidados intensivos e ainda não há previsão de alta.

Assinado pelo diretor clínico e coordenador da UTI Geral, Antônio Aurélio, pelo médico assistente Leandro Machado, pelo diretor médico Guilherme Meyer e pelo diretor geral do hospital, Allisson Borges, o documento ressalta que Hungria segue em observação contínua e em regime de tratamento intensivo.

No entanto, o novo boletim também informa que a hemodiálise, iniciada na sexta-feira (3/10), foi suspensa após evolução positiva do paciente.

O artista foi hospitalizado no início da semana, após apresentar sintomas como dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e alterações metabólicas graves. A suspeita inicial, segundo a assessoria de imprensa do cantor, era de intoxicação por metanol — substância altamente tóxica, usada em combustíveis e solventes, mas que, em casos de adulteração, pode ser encontrada em bebidas alcoólicas.



Logo após a internação, Hungria foi transferido para a UTI, onde iniciou o tratamento intensivo, incluindo a sessão de hemodiálise e sessões de fisioterapia. Familiares e equipe do artista acompanham de perto a recuperação.

A preocupação com o quadro do rapper aumentou diante de registros recentes de mortes associadas ao consumo de bebidas contaminadas com metanol no país. Em São Paulo, pelo menos seis pessoas morreram após ingestão do produto. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem, até o momento, 127 casos suspeitos de contaminação pela substância.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chegou a declarar que Hungria teria sido vítima de contaminação por metanol. Pouco depois, no entanto, a assessoria da pasta corrigiu a informação e informou que se tratava de um caso suspeito ainda em investigação.

Na última sexta-feira (3/10), o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu a análise de garrafas que teriam sido consumidas pelo artista. O laudo afastou a presença de metanol, mas apontou indícios de falsificação nas embalagens apreendidas. Segundo a perícia, as bebidas estavam dentro dos parâmetros de teor alcoólico estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Mesmo assim, a Polícia Civil mantém a investigação em andamento para esclarecer a origem da intoxicação.



Tratamento com uso de etanol

A irmã do cantor, Manoela Hungria, relatou que o tratamento médico incluiu a administração de etanol como forma de neutralizar os efeitos da intoxicação. O procedimento, já utilizado em casos semelhantes, tem o objetivo de inibir a ação tóxica de substâncias como o metanol no organismo. “Fizeram alguns procedimentos para quebrar o metanol à base de etanol. Ele teve que tomar o produto misturado no suco”, contou.

Situação exige cautela

Segundo o médico assistente Leandro Machado, da equipe que acompanha Hungria no DF Star, ainda não é possível afirmar com precisão onde ocorreu a ingestão da bebida adulterada. “Ele não fez uso de metanol puro, mas de bebidas adulteradas com etanol e metanol, o que pode retardar a manifestação dos sintomas em até 72 horas. Por isso, acreditamos que a intoxicação pode ter ocorrido em São Paulo, mas só será possível confirmar com as investigações policiais”, explicou.

Enquanto a polícia avança na apuração, os médicos reforçam que Hungria apresenta resposta positiva ao tratamento, embora permaneça em estado que exige acompanhamento constante.

Leia a integra do novo boletim médico

"O Hospital DF Star informa que o pacienteGustavo da Hungria Neves segue internado na unidade de terapia intensiva. Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O pacientesegue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta".