Casal é baleado ao sair de bar na Av. João César de Oliveira, em Contagem
Ataque a tiros deixou dois feridos e uma terceira vítima atingida por estilhaços
compartilheSIGA
Um casal, um homem de 32 anos e uma mulher de 28, foi alvo de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (2/2), no Bairro Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma terceira vítima, de 33, também ficou ferida ao ser atingida por estilhaços.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Avenida João César de Oliveira. O casal deu entrada na UPA JK, que acionou a guarnição, e posteriormente foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem.
O veículo em que as vítimas estavam, um Jeep Renegade, permanecia estacionado em frente à unidade de saúde e apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo no lado esquerdo.
Leia Mais
A Perícia da Polícia Civil foi acionada. Durante os trabalhos, os peritos localizaram, no interior do automóvel, uma pistola PT100 com numeração raspada e uma munição, o que, segundo a PM, indica que a arma foi utilizada, sugerindo uma possível troca de tiros. O homem baleado assumiu ser o proprietário da arma.
Os militares apuraram que as vítimas haviam saído de um bar na avenida e seguiam em direção a Belo Horizonte quando outro veículo se aproximou e efetuou os disparos. O principal suspeito é apontado como gerente do tráfico de drogas no Bairro Araguaia, na Região do Barreiro, em BH.
Ainda conforme a PM, o homem ferido já é conhecido no meio policial e seria liderança do tráfico, embora a corporação não tenha informado a região onde ele atuaria. Em depoimento, ele afirmou não saber o motivo do ataque e disse que apenas percebeu o veículo se aproximando e atirando, sem conseguir identificar a placa.
A mulher baleada relatou que ouviu um dos autores gritar “Mata! Mata! Mata!” durante a ação. Ela disse que sentiu dor na cabeça, saiu do carro e correu, enquanto os disparos continuavam, retornando apenas após cessar o ataque.
O homem foi atingido por oito disparos, nas regiões da coxa, escápula, braço e peito. A mulher foi baleada na escápula e próximo ao pescoço. Dos outros dois ocupantes do veículo, um foi ferido por estilhaços e a outra passageira, companheira do traficante atingido, não se machucou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A arma foi apreendida, e a companheira do suspeito foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será investigado.