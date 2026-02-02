Casal é baleado ao sair de bar na Av. João César de Oliveira, em Contagem

Um casal, um homem de 32 anos e uma mulher de 28, foi alvo de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (2/2), no Bairro Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma terceira vítima, de 33, também ficou ferida ao ser atingida por estilhaços.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Avenida João César de Oliveira. O casal deu entrada na UPA JK, que acionou a guarnição, e posteriormente foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem.

O veículo em que as vítimas estavam, um Jeep Renegade, permanecia estacionado em frente à unidade de saúde e apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo no lado esquerdo.

A Perícia da Polícia Civil foi acionada. Durante os trabalhos, os peritos localizaram, no interior do automóvel, uma pistola PT100 com numeração raspada e uma munição, o que, segundo a PM, indica que a arma foi utilizada, sugerindo uma possível troca de tiros. O homem baleado assumiu ser o proprietário da arma.

Os militares apuraram que as vítimas haviam saído de um bar na avenida e seguiam em direção a Belo Horizonte quando outro veículo se aproximou e efetuou os disparos. O principal suspeito é apontado como gerente do tráfico de drogas no Bairro Araguaia, na Região do Barreiro, em BH.

Ainda conforme a PM, o homem ferido já é conhecido no meio policial e seria liderança do tráfico, embora a corporação não tenha informado a região onde ele atuaria. Em depoimento, ele afirmou não saber o motivo do ataque e disse que apenas percebeu o veículo se aproximando e atirando, sem conseguir identificar a placa.

A mulher baleada relatou que ouviu um dos autores gritar “Mata! Mata! Mata!” durante a ação. Ela disse que sentiu dor na cabeça, saiu do carro e correu, enquanto os disparos continuavam, retornando apenas após cessar o ataque.

O homem foi atingido por oito disparos, nas regiões da coxa, escápula, braço e peito. A mulher foi baleada na escápula e próximo ao pescoço. Dos outros dois ocupantes do veículo, um foi ferido por estilhaços e a outra passageira, companheira do traficante atingido, não se machucou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A arma foi apreendida, e a companheira do suspeito foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será investigado.