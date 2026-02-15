Carro arrasta mulher no asfalto por 400 m, e vítima acusa ex-companheiro

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 27 anos foi arrastada por cerca de 400 metros após ser atropelada pelo ex-companheiro, de 37, na madrugada deste domingo (15/2), em Morro do Pilar, na Região Central de Minas Gerais. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PMMG) como tentativa de feminicídio.

O atropelamento ocorreu por volta das 4h, na Rua Capitão Modesto Vieira, no Centro da cidade. Militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Diamantina e, ao chegar ao local, encontraram a jovem sendo socorrida por uma equipe da unidade de saúde, com suspeita de fratura na tíbia direita e diversas escoriações pelo corpo.

O ex-namorado da jovem seria o motorista do veículo envolvido no atropelamento. A própria vítima acusou o rapaz. De acordo com a PMMG, testemunhas identificaram o mesmo homem. Ele fugiu em um Volkswagen Fox prata.

A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A polícia registrou na ocorrência que, segundo familiares, ela não corre risco de morte, mas passará por cirurgia.

Motivação pode estar relacionada a término de relacionamento

O atual companheiro da mulher relatou aos militares que o agressor se aproximou do casal afirmando que não aceitava o relacionamento dela com outra pessoa. Em seguida, ainda conforme o relato, o ex deu marcha à ré com o carro, atingindo e bloqueando a porta do veículo onde o casal estava.

Nesse momento, a vítima desceu e foi até o automóvel do ex-companheiro na tentativa de acalmá-lo. Ao passar ao lado do carro, o homem abriu a porta, derrubando a mulher no chão. O pé dela ficou preso entre o pneu dianteiro e o para-lamas do veículo, quando o homem arrancou e passou a arrastá-la por aproximadamente 400 metros, informou o companheiro da vítima.

Suspeito ainda não foi localizado

Após o crime, o homem fugiu, e equipes da Polícia Militar iniciaram rastreamentos na cidade e em municípios vizinhos, além de distritos de Morro do Pilar. Até o fechamento desta publicação, ele não havia sido localizado. Policiais militares ainda estão realizando buscas.

O veículo utilizado no crime não está registrado no nome do suspeito. Segundo informações levantadas pelos militares, ele teria adquirido o automóvel recentemente.