Assine
overlay
Início Gerais
NOTA DE REPÚDIO

TCE-MG se manifesta sobre cadeirante discriminado por professor da UFMG

Dona de restaurante no Santo Antônio, o marido com deficiência e a cuidadora foram vítimas de ofensas de um homem que, segundo a chef, é professor da UFMG

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Joana Gontijo
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
15/02/2026 16:47

compartilhe

SIGA
x
Juliana e Pedro viveram situação de preconceito em BH
Juliana e Pedro viveram situação de preconceito em BH crédito: Arquivo Pessoal

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) emitiu uma nota de repúdio contra o professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), acusado de discriminar um cadeirante na quinta-feira (12/2). De acordo com a chef Juliana Duarte, proprietária do restaurante Cozinha Santo Antônio e esposa da vítima das ofensas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cadeirante Pedro Edson Cabral Vieira, é servidor aposentado do TCE-MG e foi discriminado no restaurante de Juliana, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Leia Mais

No documento, o presidente do TCE-MG, Durval Ângelo, afirma que a instituição repudia “toda e qualquer prática que viole a dignidade humana, estimule preconceito ou desrespeite pessoas em razão de suas condições pessoais, sociais ou físicas”. A nota ainda diz que esse tipo de conduta não condiz com o respeito aos direitos humanos e com o “compromisso institucional que deve orientar a atuação de agentes públicos e daqueles que exercem funções de relevância social”.

“Atitudes discriminatórias não devem ser naturalizadas nem toleradas em qualquer ambiente, sobretudo quando relacionadas a pessoas que ocupam posições de liderança acadêmica ou institucional”, diz a nota.

O TCE-MG afirmou, ainda, que adotará todas as medidas cabíveis, inclusive com atenção redobrada à fiscalização de atos administrativos, contratos, convênios e demais instrumentos firmados com o Estado de Minas Gerais ou com municípios mineiros que tenham relação direta com o professor em questão.

Relembre o caso

Segundo a chef de cozinha, Pedro, a cuidadora Raquel e ela foram vítimas de ofensas por parte do professor. Ela contou nas redes sociais que o incidente começou na calçada, quando os três tentavam acessar o restaurante. Um veículo estacionado irregularmente sobre a faixa de pedestres bloqueava a rampa de acessibilidade. Ao identificar o proprietário em um bar vizinho, Juliana solicitou a retirada do veículo e o questionou se ele “não tinha vergonha” da infração.

A resposta anunciou a agressividade que viria a seguir: "Não. Sou escroto, mas vou tirar o carro mesmo assim", teria dito o homem. Ao manobrar para sair, ele desferiu a primeira ofensa direta a Pedro: "Tchau, cadeirante! Espero que você ande muito por aí".

Após o primeiro embate, Pedro seguiu para casa, enquanto Juliana permaneceu no restaurante. Por volta das 22h26, o agressor adentrou o estabelecimento. "Ele entrou altivo, com um sorriso no rosto. Achei que iria pedir desculpas, mas ele se aproximou e disse: 'E aí, ele voltou a andar?'. Virou as costas e foi embora", relata Juliana.

"Fiquei chocada, não acreditei de tão absurdo. Não tive reação imediata porque nunca vi um tipo de ofensa como essa", desabafou.

O caso não terminou na calçada. Após conversar com os filhos, que ficaram revoltados com o ocorrido, Juliana buscou a delegacia especializada em atendimento a pessoas com deficiência. O Boletim de Ocorrência foi registrado na manhã da última sexta-feira (13/2).

Além da esfera criminal, Juliana acionou a Ouvidoria da UFMG e conversou com professores conhecidos, que vão levar o fato à reitoria da universidade. O agressor, que não é réu primário, possui um currículo extenso, com títulos internacionais e consultorias para o governo e mineradoras.

"É uma situação de tristeza, sofremos uma violência. Mas é uma oportunidade de colocar o assunto em pauta. Fatos adversos fazem as pessoas refletirem, e é importante divulgar para ajudar no andamento dos processos formais", afirma a chef.

Para Juliana, o episódio reflete uma falha na mobilidade urbana e no respeito básico aos direitos humanos. Segundo ela, a própria delegada responsável pelo caso confirmou que situações de desrespeito a deficientes são mais comuns do que se imagina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A chef reforça a necessidade de coragem para denunciar. "Espero justiça. Milhões de deficientes passam por isso todos os dias. Será que, se Pedro estivesse acompanhado de um 'fortão', e não de duas mulheres, esse sei lá o que teria a mesma coragem?".

Tópicos relacionados:

bh cadeirante restaurante tce-mg ufmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay