INUSITADO E PERIGOSO

Vídeo: cadeirante é atropelado por caminhão em cidade mineira

Idoso de 69 anos sofreu ferimentos leves e foi levado para hospital de cidade mineira

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/01/2026 16:05 - atualizado em 25/01/2026 16:10

O motorista do caminhão, de 24 anos, relatou que seguia pela avenida no sentido bairro quando atingiu a cadeira de rodas motorizada
O motorista do caminhão, de 24 anos, relatou que seguia pela avenida no sentido bairro quando atingiu a cadeira de rodas motorizada

Um cadeirante de 69 anos foi atropelado por um caminhão na manhã desse sábado (24/1), na Avenida Governador José de Magalhães Pinto, no Bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o motorista do caminhão, de 24 anos, relatou que seguia pela avenida no sentido bairro, quando atingiu a cadeira de rodas motorizada, que estaria transitando na contramão da via.

A vítima sofreu ferimentos leves nas pernas e na cabeça. Quando os militares chegaram ao local, o idoso já estava sendo atendido pelo Samu e foi encaminhado ao Hospital José Maria de Moraes.

A cadeira de rodas ficou danificada e foi liberada ao filho da vítima. Ainda de acordo com a polícia, testemunhas confirmaram a versão apresentada pelo condutor do caminhão.

atropelamento coronel-fabriciano minas-gerais policia

