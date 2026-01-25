Vídeo: cadeirante é atropelado por caminhão em cidade mineira
Idoso de 69 anos sofreu ferimentos leves e foi levado para hospital de cidade mineira
compartilheSIGA
Um cadeirante de 69 anos foi atropelado por um caminhão na manhã desse sábado (24/1), na Avenida Governador José de Magalhães Pinto, no Bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar (PMMG), o motorista do caminhão, de 24 anos, relatou que seguia pela avenida no sentido bairro, quando atingiu a cadeira de rodas motorizada, que estaria transitando na contramão da via.
Leia Mais
A vítima sofreu ferimentos leves nas pernas e na cabeça. Quando os militares chegaram ao local, o idoso já estava sendo atendido pelo Samu e foi encaminhado ao Hospital José Maria de Moraes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A cadeira de rodas ficou danificada e foi liberada ao filho da vítima. Ainda de acordo com a polícia, testemunhas confirmaram a versão apresentada pelo condutor do caminhão.